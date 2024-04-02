В Темиртау ввели режим ЧС

Дефект обнаружили на напорном участке, который проходит по дну реки Нура. Аварийные бригады не могут подобраться к нему из-за сложной паводковой ситуации. Поэтому потребители остались без питьевой воды.

В связи с этим власти Темиртау приняли решение в экстренном порядке проложить временный водопровод по поверхности земли. Он проходит по мосту, который соединяет правый берег с остальной частью города. Полиэтиленовая труба диаметром 1 100 мм уже врезана в действующий водовод. Подрядчик планирует завершить работу в течение нескольких дней. После этого в дома потребителей подадут холодную воду.

Отметим, что водопроводы в Темиртау сильно изношены. Долгое время здесь сдерживали рост тарифов на коммунальные услуги. Компания, снабжающая город водой, не имела финансовой возможности модернизировать свои сети. Теперь это выходит боком потребителям.