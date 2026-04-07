В Астане тестируют работу LRT

Система легкорельсового транспорта в городе Астана перешла к комплексным испытаниям в многопоездном режиме с одновременным задействованием 19 составов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый этап тестов проходит в полностью автоматическом режиме уровня GOA4 – без участия машинистов. Моделируется график движения поездов, включая посадку и высадку пассажиров, время стоянки на станциях и другие ключевые параметры эксплуатации.

Результаты тестировании данного этапа используются для дополнительной настройки систем и обеспечения стабильной, безопасной и надёжной работы LRT в условиях регулярной эксплуатации.

Всего в Астану доставлено 19 составов. В период эксплуатации будет курсировать 15 поездов. Оставшиеся составы предусмотрены в качестве резерва.

