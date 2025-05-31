Спикеры в своих выступлениях отметили большие перспективы модели интеграции, сложившейся между государствами Цент­ральной Азии за три десятилетия их суверенного развития. При этом процесс сближения, как подчеркивалось, стал важной частью стратегии ЦА, сформировав общую региональную идентичность. В ближайшие годы странам «пятерки» предстоит вместе решать задачи по созданию инфраструктуры для дальнейшего наращивания показателей и выхода за пределы интересов региона.

По мнению специального представителя Генерального секретаря и главы Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахи Имнадзе, сегодня регион действительно находится на пересечении геополитических интересов и его можно, без преувеличения, назвать примером эффективной региональной интеграции.

– Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение по государственной границе. Этот вопрос не решался в течение долгого срока, и вот благодаря политической воле лидеров из ситуации был найден выход, – привел пример успешного сотрудничества внутри регио­на Каха Имнадзе. – Такие шаги государств навстречу друг другу создают хороший климат в ЦА и демонстрируют всему миру неплохую динамику взаимодействия. Сегодня между президентами центральноазиатских республик складываются теплые отношения, и сложившаяся атмосфера доверия положительно влияет на всю Центральную Азию.

Как подчеркнул спикер, сегодня ЦА укрепляет свою субъектность, проводит свою политику, выстраи­вает свою стратегию развития. Страны региона сообща ищут ответы на самые важные вызовы, в том числе касающиеся изменения климата, взаимосвязанности, безопасности.

– ЦА переживает новое возрож­дение, и мы видим повышение интереса к региону со стороны всего мира. Чтобы сделать рост центральноазиатских стран устойчивым, важные решения тоже должны рождаться здесь, – считает Каха Имнадзе.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану и глава Миссии ООН по содействию этой стране Роза Отунбаева тоже отметила феномен высокого уровня интеграции в ЦА.

– Это очень заметный факт, который мы наблюдаем в пос­ледние пять лет. Если все работают сообща, то нет неразрешимых вопросов, – подчеркнула спикер. – А их немало в Афганистане: в стране большой уровень безработицы, почти половина населения нуждается в гуманитарной помощи... Нужна поддержка женщинам Афганистана. И я верю, что та динамика сотрудничества, которая наметилась в Центральной Азии, поможет нам продвинуться в решении сложившейся ситуации. Ведь если Афганистан, на котором сосредоточено мое внимание последние несколько лет, будет стабильным и безопас­ным, то весь регион выиграет от этого.

Директор по исследованиям Caspian Policy Center Эрик Руденшиолд считает, что перспективы развития Центральной Азии лежат в плоскости кооперации и конверсии, ведь Средний коридор сегодня меняет логистику торговли, к которой привык весь мир.

– Раньше этот регион можно было назвать спящим, и мировому сообществу сегодня сложно понять, что происходит здесь сейчас, – отметил спикер. – Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о рамочном соглашении, которое помогло бы координировать сотрудничество между странами ЦА. Если мы посмотрим на десять лет вперед, то увидим, что развитие Центральной Азии невозможно без тесного взаимодействия внутри.

Специалист Центра европейских и евразийских исследований INALCO Майкл Левистон со своей стороны отметил, что ЦА уже сегодня является активным игроком международных отношений и продолжает двигаться вперед.