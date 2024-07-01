В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов

В мире, Пожары
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Айман Аманжолова
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Как сообщила пресс-служба вуза, студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Лесной пожар начался в воскресенье в районе Нилюфер провинции Бурса и начал быстро разрастаться из-за сильного ветра. 

«В рамках мер предосторожности принято решение эвакуировать общежитие университета», - сообщила пресс-служба.

Также удалось эвакуировать значительную часть животных из кампуса. Губернатор Бурсы Махмут Демирташ сообщил в соцсети X, что огонь тушат четыре вертолета и четыре самолета, а также порядка 150 пожарных машин и около тысячи человек.

«Нам удалось остановить продвижение огня вперед, продолжаются усилия с целью взять огонь под контроль. Начато расследование с целью установить причину огня», - сообщил Демирташ.

Ранее, удалось потушить лесной пожар в районе Лара турецкого курорта Анталья, где находятся отели. Об этом сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.

Жилые дома и отели не пострадали. Пожар также не сказался на работе расположенного рядом международного аэропорта. По данным телеканала NTV, огонь затронул порядка 30 гектаров леса.

В Анталье днем было 37 градусов жары. Градоначальник отметил, что власти начеку в связи с повышенным риском лесных пожаров в такую погоду.

 

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