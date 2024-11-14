Более 337 млн тенге выманил мошенник у жителей Туркестанской области

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

От его уловок пострадали 87 человек

Фото: polisia.kz

Киберполицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на территории Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, подозреваемый, завоевав доверие людей и обещая увеличение их прибыли, оформлял на их имена онлайн-кредиты. Полученные деньги тратил на личные нужды.

В ходе проверки доказана его причастность к 87 случаям мошенничества, в результате чего потерпевшие понесли ущерб более чем в 337 млн тенге. В настоящее время подозреваемый арестован.

Также полицейские установили 22-летнего молодого человека, причастного к интернет-мошенничеству. Его задержали в Алматы.

Полицейские выяснили, что подозреваемый создал фейковые страницы в соцсети, предлагая услуги по сборке мебели, принимал заказы и завладевал деньгами людей.

На данный момент установлена его причастность к четырем фактам мошенничества в Туркестанской области и к 18 случаям по всей республике. Расследование продолжается.

В МВД отметили, что эти преступления были раскрыты в первые сутки ОПМ «Anti-fraud».

#задержание #мошенники #киберполицейские

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