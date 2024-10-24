Новорожденному с заболеванием печени сделали сложную операцию в Туркестанской области

Новорожденного срочно перевели из Келесской районной больницы в отделение реанимации новорожденных областной детской больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Симптомы заболевания: наличие признаков кровотечения во внутреннем организме в первые часы после рождения ребенка, признаки падения гемоглобина в анализе крови, бледность кожных покровов, слабость. В результате обследования УЗИ выявлены признаки скопления большого количества жидкости в брюшной полости.

Ребенку сделали экстренную операцию. В ходе операции было установлено наличие большого количества крови в брюшной полости и врожденная киста.

Врожденное непаразитарное кистозное заболевание печени очень редко встречается у новорожденных. В большинстве случаев это проходит без симптомов. У новорожденных иногда эти симптомы проявляются в первые часы жизни, когда симптомы становятся известными и требуют немедленного хирургического вмешательства.

На сегодня малыш выписан из больницы.