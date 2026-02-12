В презентации специализированного кабинета и коворкинг-центра приняли участие исполняющая обязанности ректора университета Дана Абдрашева, прокурор Кызылординской области Ризабек Ожаров, начальник управления кадрового обеспечения Генеральной прокуратуры Канат Жубатыров, председатель областного филиала партии «Amanat» Жандос Базартай, работники и ветераны прокуратуры, преподаватели и студенты. Учебная аудитория «Прокурорский надзор» обустроена в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

фото Камбара Бекенова

– Лекторий создан согласно Меморандуму о сотрудничестве между университетом и областной прокуратурой, – отметил Ризабек Ожаров. – Наша воспитательно-образовательная инициа­тива направлена на развитие правовой культуры и усиление профессиональной подготовки учащихся. Органы прокуратуры будут всячески помогать студентам совмещать теорию с практикой, расширять и подкреплять их базовые знания на деле. Здесь я, мои заместители, начальники управлений будем проводить обучающие семинары и лекции. Думаю, это будет способствовать повышению уровня образования будущих юристов области и страны.

Также в рамках совместной деятельности для студентов ­предусмотрены практика и стажировки в органах прокуратуры. Сегодня в сфере права и юрис­пруденции уже трудятся более 10 тыс. воспитанников университета.

– В галерее почета в лектории и коворкинг-центре есть фотографии известных юристов, судей, прокуроров, следователей и адвокатов, окончивших этот университет. Это тоже служит мотивацией для учебы и подчеркивает престиж вуза, – отметил Канат ­Жубатыров, подарив библиотечному фонду несколько книг Динмухамеда Кунаева «Ақиқаттан аттауға болмайды».

Было определено расписание совместных занятий. Дана Абдрашева подчеркнула, что аудитория «Прокурорский надзор» – это реальный результат партнерства. В лектории для практико-ориентированного обучения студентов-юристов, формирования их профессиональных навыков, изучения основ прокурорской деятельности, а также воспитания правосознания в рамках концепции «Закон и Порядок» будет моделироваться рабочая обстановка прокуратуры. Предполагается проведение семинаров, работа с материалами дел, изучение методов надзора за законностью для формирования навыков будущей профессиональной деятельности.

– Кабинет «Прокурорского надзора» особо значим для будущих юристов, которым придется принимать важные и судьбоносные для людей решения, – сказал в свою очередь комплаенс-офицер университета Алибек ­Жаппасбаев. – Решение руководства областной прокуратуры открыть учебный кабинет именно в нашем университете подт­верждает конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. Сегодня на руководящих и различных ответственных должностях в органах прокуратуры работают более 30 специалистов, окончивших наш вуз. Уверен, функционирование лектория будет способствовать увеличению количества наших выпускников в надзорном органе.

За вклад в открытие лекционного зала руководство Korkyt Ata Kyzylorda University отметило высшей наградой университета – Золотой медалью имени Коркыта Ата – Ризабека Ожарова, ­Каната Жубатырова, заместителя прокурора области Мади Сарпекова и начальника управления областной прокуратуры Батырбека Нурмаганбетова. А медали «Лучший выпускник» удостоились начальник отдела департамента правовой статистики и специальных учетов по Кызылординской области Естай ­Жукашев и заместитель прокурора города Байконыра Арман Жаппасбаев.

Ризабек Ожаров передал благодарственное письмо прокурора области студент­кам 4-го курса образовательной программы «Правоведение» Анель ­Ахметкали, ­Акгуль Дайыр, Акботе Нысановой, ­Жибек ­Анапие и Раушан Кадирбай за второе мес­то в меж­дународном конкурсе лучших знатоков криминалистики и судебной экспертизы «КримЭкс-2025», а также директору Института экономики и права университета Айнур Исаевой и руководителю образовательной программы «Правоведение» Еркемай Саниязовой.

– У нас на кафедре по образовательным программам по направлению «Юриспруденция» обучаются около 500 бакалавров по гражданско-правовому, административному и уголовно-правовому профилю, – рассказала Еркемай Саниязова. – Для их разностороннего развития в вузе действуют специальные научно-творческие кружки «Студенческая юридическая клиника» и «Молодые юристы», квалифицированные специалисты из компетентных органов систематически проводят мастер-классы. Продуктивно функционирует и сформированная областной прокуратурой рабочая группа, направленная на проведение научных изысканий студентов по профилактике хулиганства, суицидов и киберпреступности среди подростков. Регулярно проводятся консультации для поступления студентов в Академию правоохранительных органов при Генпрокуратуре. Сегодня несколько выпускников нашего университета обучаются в магистратуре этой академии.