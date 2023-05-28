В Уральске третий день тушат мусорный полигон

Третий день продолжают тушить крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Уральске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Хабар 24 ".

Фото пресс-службы ДЧС ЗКО

Площадь возгорания составила почти 1 гектар. На месте работает 50 единиц техники и около 70 человек.

Частному сектору огонь не угрожает, отмечают специалисты. Но опасение вызывает едкий дым. Пока же западный ветер относит его в сторону от города.

"Для ликвидации обычно используют засыпание грунта, чтобы перекрыть кислород и предотвратить пожар. Использование воды для таких пожаров является нецелесообразным. Ликвидация осложняется погодными условиями. Сами видите, у нас в последнюю неделю стоит высокая температура на улице. Также ветер усиливается, но он не дует в сторону города", - сообщил главный специалист Управления ЧС г. Уральска Bерген Шабаров.