В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Недобросовестные действия выявил региональный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции. Как пояснили специалисты, на информационных стендах известной в городе сети автозаправок появилась информация о продаже бензина АИ-92 двух казахстанских заводов. При этом цена на топливо одного составляла 180 тенге, а другого, с маркировкой «Евро» – 182 тенге за литр.