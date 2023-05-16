В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества

На вопрос потребителей, в чем разница, на заправках давали такое пояснение: мол, более высокая цена связана с лучшими характеристиками бензина, отвечающего якобы стандарту «Евро-5».

«Но понятие бензин «Евро-5» в Казахстане не применяется, – подчеркнули в департаменте. – Указание «Евро» в отношении топлива казахстанского производст­ва может ввести потребителей в заблуждение, создать неверное представление о месте производства и качестве, соответствующем европейским стандартам».

В адрес ТОО направлено уведомление о признаках недобросовестной конкуренции и необходимости устранения нарушения. По данным ведомства, руководство компании исполнило требование в полном объеме: вместо слова «Евро» на информационных стендах бензин АИ-92 К4 одного из нефтеперерабатывающих заводов отметили зеленым цветом. Такой подход не противоречит законодательству РК.