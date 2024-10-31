В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией

Усть-Каменогорск можно считать пио­нером казахстанской иппотерапии. Еще в нулевые в конноспортивный комплекс обратились родители детей с ДЦП с просьбой организовать занятия. Во многих странах медики опытным путем доказали заметный положительный эффект верховой езды. Среди сотрудников нашлись энтузиасты, были отобраны и подготовлены лошади. И комплекс начал принимать группы ребятишек, страдающих ДЦП или аутизмом. Причем все расходы первое время целиком ложились на самих родителей.

В конце 2012-го в Винном при поддерж­ке областной исполнительной власти был построен крытый манеж, из бюджета выделили средства на сами занятия иппотерапией и на проезд детей до пригорода. В этом году в комплексе возвели дополнительно зимний манеж – для комфортных тренировок в холодное время. Он получил имя основателя и главного энтузиаста лечебного направления в Восточном Казахстане Елены Черниковой.

На сегодня в конном центре занятия идут по расписанию со 128 особенными детьми. С ними работают 23 специалис­та: инструкторы, психологи, медики, социальные работники. За 15 лет в коллективе накопили бесценные данные о положительном воздействии иппотерапии. Маленькие наездники получают физиотерапию – массаж и прогрев поч­ти всех мышц, а главное – заряжаются морем самых положительных эмоций: нежностью, любовью, привязанностью к животным, чувством, что рядом нас­тоящий друг.

Сейчас перспективное направление пробуют развивать также в Алматы, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях. На базе конноспортивного центра в Винном регулярно проходят семинары и мастер-классы для инструкторов и психологов. Одновременно организованы тренировки для юниоров и взрослых с инвалидностью.

Минувшим летом, например, свои команды на Кубке Федерации конного спорта по программам паралимпийцев и Special Olympics представили восемь регионов! Девиз паралимпийев – «У нас есть крылья!», девиз специальных спортс­менов – «Дай мне победить, но если я не смогу, пусть я буду смелым в этой попытке». В этих словах – все основные ценности: сила воли, оптимизм, способность подняться над жизненными обстоятельствами.

В 2023 году 80% призовых мест на рес­публиканских соревнованиях по адаптивной верховой езде заняли восточноказахстанцы. Национальная сборная страны по паралимпийской выездке полностью состоит из спортсменов востока.

– Важно подарить особенным детям максимальную заботу и ощущение того, что они равные, – отметил на открытии манежа глава области Ермек Кошербаев. – У нас есть возможность оказывать услуги иппотерапии не только ребятам из нашего региона, но и со всей республики.

Всего на востоке страны 28 тыс. человек с инвалидностью, в том числе почти три тысячи – дети. На услуги иппотерапии и адаптивной верховой езды в Усть-Каменогорске и Зайсанском районе из бюджета выделено 102 млн тенге.