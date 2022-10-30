В Усть-Каменогорске спасли кота-электрика

Необычный сигнал поступил в воскресенье 30 октября в службу ЧС. Любопытный кот залез в электрощиток и мяукал, запутавшись в проводах, передает Kazpravda.kz.

Для вызволения кота жильцы многоэтажки по бульвару Гагарина вызвали спасателей.

«Ох уж эти котики, куда только не забираются. То их приходится снимать с деревьев, то с мостов. В этот раз котейка пробрался в чужой подъезд и, видимо, начал изучать каждый уголок. В том числе залез в электрощиток», - с улыбкой рассказали в областном департаменте по ЧС.

Животное умудрилось запутаться в проводах так сильно, что не могло пошевилиться. Не теряя время спасатели надели диэлектрические перчатки и аккуратно вытащили пушистого из "паутины".

Спасательная операция прошла успешно. Однако кот оказался бездомным. Чеэсники вынесли его во двор в надежде, что он найдет свой дом.