В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Комфортная школа» активно ведётся строительство новых учебных заведений. В настоящее время по этой программе возводятся два учебных учреждения: одна школа на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске, другая - на 300 мест в посёлке Опытное поле Глубоковского района, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

По словам главного специалиста областного управления строительства Арайлым Акылжанкызы, по итогам 2024 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» завершено строительство пяти школ, общей вместимостью 2100 мест. Эти школы расположены в городах Шемонаиха, Риддер, Усть-Каменогорск и в посёлке Белоусовка. Учебный процесс в новых школах начался с 1 апреля текущего года.

– В рамках национального проекта в области продолжается строительство ещё двух школ на 900 мест. Одна школа на 300 мест строится в посёлке Опытное поле - готовность 90% (подрядчик — ТОО «Фирма Азия»), вторая на 600 мест — на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске — (подрядчик — ТОО «AST Qurylys 22»), готовность - 70%, сдача объекта запланирована на конец июля. На объекте ведутся работы по монтажу крыши, установке ограждений и дверей, внутренней отделке, прокладке силового кабеля, отделке стен, вертикальной планировке и строительству дорожного покрытия. Благоустройство территории планируется завершить до 13 июня текущего года, а завершение строительства — до 30 июля, - сообщила Арайлым Акылжанкызы.

Как отметил менеджер проекта Владислав Ракульцев, в настоящее время ведутся работы по укладке термогранитной плитки, установке внутренних дверей, отделке и покраске стен. Также близится к завершению оснащение актового и спортивного залов.

- В школе предусмотрены два отдельных спортивных зала для начальных и старших классов, футбольное поле, детские площадки и беговые дорожки на улице. Здание трёхэтажное, оснащено лифтом и санитарными узлами для детей с особыми потребностями. Это одно из главных преимуществ комфортных школ, — пояснил Владислав Ракульцев.

По его словам, в здании использованы современные строительные материалы. Установлены антивандальные двери, стены оборудованы ударопрочными отбойниками. В каждом блоке школы предусмотрены системы пожарной безопасности, кнопки вызова помощи и отдельные входы для эффективного распределения потока учеников.

Новое учебное заведение строится согласно строительным планам 2024 года и будет сдано в эксплуатацию в установленный срок.

Национальный проект «Комфортная школа» стал важным этапом модернизации образовательной инфраструктуры в Казахстане. Его главная цель — создание безопасных, удобных и современных условий для обучения школьников и работы педагогов, а также формирование комфортной атмосферы.

Проект значительно улучшает облик образовательного пространства в регионе. Современные школы дают не только качественные знания, но и возможность раскрытия потенциала каждого ученика. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на образовательных результатах и уровне удовлетворённости участников учебного процесса, открывая новые возможности для будущих поколений.