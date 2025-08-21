В Узбекистане проходят Дни архивов Республики Казахстан

149
Венера Баталова
корреспондент

В рамках программы в городе Бухара открыты тематические выставки, основанные на уникальных исторических документах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Документы представлены из архивов Казахстана и Узбекистана «Архивы, сохраняющие историческую память», «Культурное наследие и архивные сокровища», «Исторические связи Казахстана и Узбекистана в архивных данных».

Кроме того, представлена уникальная книга-альбом «Культурное сотрудничество Казахстана и Узбекистана в архивных фотодокументах», которая демонстрирует общие культурные и исторические связи двух стран.

Архивисты Казахстана и представители научного сообщества приняли участие в международной научно-практической конференции «Роль и значение архивов в информационном обществе». На форуме обсуждались вопросы цифровизации архивов, сохранения документального наследия, пополнения архивных фондов и обеспечения доступа к ним.

В рамках Дней архивов делегация Казахстана ознакомилась с деятельностью архивов и музеев Узбекистана.

Мероприятие организовано в соответствии с Планом действий на 2023–2026 годы по реализации соглашений о расширении культурного и гуманитарного сотрудничества между Комитетом по архивам, документации и книжному делу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и агентством «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

#Узбекистан #выставка #архивы

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Путь воды
Что волнует столичных педагогов
Осваивать международный рынок
Следят с высоты и на земле
Для повышения качества услуг
Сократится очередность в детские сады
В магазинах не хватает полок местным производителям
Государство поддержит многодетные семьи
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

В городе Ош официально открыто Генеральное консульство Каза…
Творческие планы на новый театральный сезон озвучили в «Аст…
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
В Президентском центре откроется выставка, посвященная 30-л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]