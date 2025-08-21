В рамках программы в городе Бухара открыты тематические выставки, основанные на уникальных исторических документах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Документы представлены из архивов Казахстана и Узбекистана «Архивы, сохраняющие историческую память», «Культурное наследие и архивные сокровища», «Исторические связи Казахстана и Узбекистана в архивных данных».

Кроме того, представлена уникальная книга-альбом «Культурное сотрудничество Казахстана и Узбекистана в архивных фотодокументах», которая демонстрирует общие культурные и исторические связи двух стран.

Архивисты Казахстана и представители научного сообщества приняли участие в международной научно-практической конференции «Роль и значение архивов в информационном обществе». На форуме обсуждались вопросы цифровизации архивов, сохранения документального наследия, пополнения архивных фондов и обеспечения доступа к ним.

В рамках Дней архивов делегация Казахстана ознакомилась с деятельностью архивов и музеев Узбекистана.

Мероприятие организовано в соответствии с Планом действий на 2023–2026 годы по реализации соглашений о расширении культурного и гуманитарного сотрудничества между Комитетом по архивам, документации и книжному делу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и агентством «Узархив» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.