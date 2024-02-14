В Валентинов день письма писать лень? Общество 14 февраля 2024 г. 1:06 126 Карина Горунова Считаем ли мы сегодня День святого Валентина праздником? Или трогательная, но не совсем понятная нам традиция так и не прижилась? коллаж Натальи Ляликовой В школе этот праздник был чем-то вроде проблеска весны в зимние дни, а еще он здорово поднимал самооценку: когда тебе пятнадцать, то любой знак внимания – это уже достижение. Помню, как некоторые школьные учителя недовольно фыркали на молодых коллег, когда те готовили ящик для валентинок. Однако уже через пару уроков в фойе стоял такой ящик, заботливо прибитый трудовиком. Старшие классы относились к этому дню как к важному событию. Особенно девочки. За две недели они скупали все валентинки, отбирали самые лучшие для «того самого», а все остальные дарили одноклассникам. Самое важное – правильно подписать. Каждая девочка должна была соблюсти правило: поздравь, но не навязывайся. Мальчик же должен понять, что он симпатичен, но развитие отношений – его ответственность. Кто-то понимал, а кто-то делал вид, что понял, прямо как на уроке алгебры. Школьные годы остались давно позади, что там сейчас происходит – не знаю, поэтому звоню тете Тане. Она работает учителем начальных классов и точно в курсе всех изменений. Как оказалось, ящики все еще ставят, но вот энтузиазма у учеников как-то поубавилось. Да и немудрено: все общение перешло в мессенджеры – до бумажных открыток нет никакого дела. Охаю вместе с тетей, давая понять, что понимаю ее боль по поводу ленивой молодежи… Вспоминаю, как однажды я захотела отпраздновать Валентинов день. Мой молодой человек морщился, но старался угодить, поэтому мы заказывали суши, он покупал цветы, и я считала, что праздник удался. Так продолжалось пять лет, а потом расставание – и праздник влюбленных я встречала одна. А потом уже другой молодой человек дарит мне цветы. Цветы были в коробке, и он собрал мои самые любимые. И именно эти цветы я запомнила почему-то. Наверное, любовь… Звоню давней подружке Венере. Она после развода с головой ушла в бизнес, категорически не признает «телячьи нежности» и мыслит рационально. – Венера, вопрос глупый, но как ты относишься к Дню святого Валентина? – осторожно спрашиваю я. Сначала она молчит, а потом я слышу какой-то мягкий, почти детский голос. Удивленно пялюсь в экран – точно ли туда попала? – Кариночка, я так рада тебя слышать! А праздновать буду, представляешь? Дидар обещал что-то грандиозное в этот день, – почти поет она. Спустя пять минут я уже знаю, что Дидар – новая любовь Венеры, его любимый цвет – красный и они замечательно провели выходные в Кокшетау у его родственников. Что это с моей подругой? Очевидно – любовь. А вот мои дедушка и бабушка прожили вместе всю жизнь. Брак был сложный, нрав у деда горячий, а бабушка такая спокойная. Смотрела я на них и думала: как могут настолько разные люди жить вместе? Потом дедушка заболел и умер. Бабушка не смогла долго прожить без своего Алика и угасла почти сразу после его смерти. Это тоже была любовь. И жили они как-то без «святых Валентинов»… Недавно пришла в гости к друзьям. Павла и Марию знаю со студенчества, мы вместе сдавали зачеты и экзамены, а потом такой же компанией готовились к их свадьбе. Вечер. Старший сын пришел из школы, младшего родители забрали из садика. Выгрузив на стол презенты, заговорщически спрашиваю: – Машка, колись! Вы празднуете День святого Валентина? Подруга громко рассмеялась, да так, что Паша с детьми вышли посмотреть, что происходит. – О! Павел, супруг мой, ответьте на вопрос нашей подруги: мы празднуем День святого Валентина? Павел смущенно улыбнулся и, поглаживая сына по голове, признался, что уже давно не празднуют. – Дети, работа, быт, сама понимаешь, – будто извиняясь, перечислил он. Я сочувственно вздохнула и вдруг, даже неожиданно для себя, предложила: а нет ли у них желания отпраздновать? – А с детьми кто посидит? – хором спросили они. – Я и посижу, – отважно заявила я. Молодые родители обрадовались, быстро рассказали мне о расписании детей, показали, где и что лежит, и сразу же запланировали поход в театр и ресторан. И вот сегодня я чувствую себя почти Купидоном, потому что подарю друзьям праздник. А потом наберу знакомый номер, чтобы сказать: «Приезжай, пожалуйста… И цветы в коробке не забудь». #школа #семья #празднование #купидон #Друзья #День святого Валентина