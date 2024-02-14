В Валентинов день письма писать лень?

В школе этот праздник был чем-то вроде проблеска весны в зимние дни, а еще он здорово поднимал самооценку: когда тебе пятнадцать, то любой знак внимания – это уже достижение. Помню, как некоторые школьные учителя недовольно фыркали на молодых коллег, когда те готовили ящик для валентинок. Однако уже через пару уроков в фойе стоял такой ящик, заботливо прибитый трудовиком.

Старшие классы относились к этому дню как к важному событию. Особенно девочки.

За две недели они скупали все валентинки, отбирали самые лучшие для «того самого», а все остальные дарили одноклассникам. Самое важное – правильно подписать. Каждая девочка должна была соблюсти правило: поздравь, но не навязывайся. Мальчик же должен понять, что он симпатичен, но развитие отношений – его ответственность. Кто-то понимал, а кто-то делал вид, что понял, прямо как на уроке алгебры.

Школьные годы остались давно позади, что там сейчас происходит – не знаю, поэтому звоню тете Тане. Она работает учителем начальных классов и точно в курсе всех изменений.

Как оказалось, ящики все еще ставят, но вот энтузиазма у учеников как-то поубавилось. Да и немудрено: все общение перешло в мессенджеры – до бумажных открыток нет никакого дела. Охаю вмес­те с тетей, давая понять, что понимаю ее боль по поводу ленивой молодежи…

Вспоминаю, как однажды я захотела отпраздновать Валентинов день. Мой молодой человек морщился, но старался угодить, поэтому мы заказывали суши, он покупал цветы, и я считала, что праздник удался. Так продолжалось пять лет, а потом расставание – и праздник влюбленных я встречала одна. А потом уже другой молодой человек дарит мне цветы. Цветы были в коробке, и он собрал мои самые любимые. И именно эти цветы я запомнила почему-то. Наверное, любовь…

Звоню давней подружке Венере. Она после развода с головой ушла в бизнес, категорически не признает «телячьи нежности» и мыслит рационально.

– Венера, вопрос глупый, но как ты относишься к Дню святого Валентина? – осторожно спрашиваю я.

Сначала она молчит, а потом я слышу какой-то мягкий, почти детский голос. Удивленно пялюсь в экран – точно ли туда попала?

– Кариночка, я так рада тебя слышать! А праздновать буду, представляешь? Дидар обещал что-то грандиозное в этот день, – почти поет она.

Спустя пять минут я уже знаю, что Дидар – новая любовь Венеры, его любимый цвет – красный и они замечательно провели выходные в Кокшетау у его родственников. Что это с моей подругой? Очевидно – любовь.

А вот мои дедушка и бабушка прожили вместе всю жизнь. Брак был сложный, нрав у деда горячий, а бабушка такая спокойная. Смотрела я на них и думала: как могут настолько разные люди жить вместе? Потом дедушка заболел и умер. Бабушка не смогла долго прожить без своего Алика и угасла поч­ти сразу после его смерти. Это тоже была любовь. И жили они как-то без «святых Валентинов»…

Недавно пришла в гости к друзьям. Павла и Марию знаю со студенчества, мы вместе сдавали зачеты и экзамены, а потом такой же компанией готовились к их свадьбе.

Вечер. Старший сын пришел из школы, младшего родители забрали из садика. Выгрузив на стол презенты, заговорщически спрашиваю:

– Машка, колись! Вы празднуете День святого Валентина?

Подруга громко рассмеялась, да так, что Паша с детьми вышли посмотреть, что происходит.

– О! Павел, супруг мой, ответьте на вопрос нашей подруги: мы празднуем День святого Валентина?

Павел смущенно улыбнулся и, поглаживая сына по голове, признался, что уже давно не празднуют.

– Дети, работа, быт, сама понимаешь, – будто извиняясь, перечислил он.

Я сочувственно вздохнула и вдруг, даже неожиданно для себя, предложила: а нет ли у них желания отпраздновать?

– А с детьми кто посидит? – хором спросили они.

– Я и посижу, – отважно заявила я.

Молодые родители обрадовались, быст­ро рассказали мне о расписании детей, показали, где и что лежит, и сразу же запланировали поход в театр и ресторан.

И вот сегодня я чувствую себя почти Купидоном, потому что подарю друзьям праздник. А потом наберу знакомый номер, чтобы сказать: «Приезжай, пожалуйста… И цветы в коробке не забудь».