В Верховном суде сделали заявление по освещению дела Бишимбаева

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Верховный Суд в связи с опубликованием в СМИ изображений присяжных заседателей по делу Бишимбаева объяснил решение судьи по удалению журналистов из зала суда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 «В ходе процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото-видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений. Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд», - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность. При этом по закону о СМИ, наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов.

«В связи с этим, судом инициирована процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности. Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение.  В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания. Призываем граждан воздержаться от любых действий, которые могут повлиять на процесс отправления правосудия», - говорится в сообщении Верховного суда.

Любые попытки давления на суд будут пресекаться, добавили в пресс-службе.

#суд #заявление #СМИ

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