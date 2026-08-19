В ВКО тревел-блогеры подняли флаг Курултая на высоте 2776 метров

Выборы

Инициатива Муратжана Муратова и Александра Васильева напомнила: новые вершины не покоряют в одиночку. Так же и будущее страны складывается из выбора каждого гражданина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тревел-блогер Муратжан Муратов и старший гид Александр Васильев покорили пик Ворошилова в Восточно-Казахстанской области. На вершине они развернули флаг с символикой Курултая, посвятив свое восхождение предстоящим выборам, сообщает Kazpravda.kz

Вершина, которую покорили вместе

Есть вершины, высоту которых измеряют метрами. Но за каждой достигнутой отметкой стоят сила духа, выдержка и взаимная поддержка. Восхождение на высоту 2776 метров потребовало от путешественников двигаться шаг за шагом, помогать друг другу и не терять из виду общую цель. Поэтому главным результатом стала не только покоренная вершина, но и путь, пройденный вместе.

Этот образ перекликается с жизнью страны. Большие цели также достигаются последовательно, а общий результат складывается из усилий и ответственных решений каждого человека.

С вершины горизонт виден дальше

С высоты открывается широкий горизонт, позволяющий посмотреть далеко вперед. В контексте предстоящих выборов этот образ приобретает особое значение: принимая решение сегодня, граждане участвуют в определении дальнейшего пути страны.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. От результатов голосования будет зависеть, кто представит интересы граждан в новом законодательном органе и примет участие в работе над законами, определяющими развитие страны.

Развернутый на вершине флаг стал символом единства и общей ответственности. Где бы ни находился человек: в городе, небольшом населенном пункте или высоко в горах, он остается частью своей страны и ее общего будущего.

В своем видео инициативные граждане громко заявили: «Новые вершины не покоряют в одиночку. Будущее страны тоже начинается с выбора каждого из нас».

#курултай #альпинисты #вершина

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