От врачей до предпринимателей: более 100 военнообязанных проходят сборы в Астане

Армия

В столице проходят плановые десятидневные учебные сборы с участием более 100 военнообязанных, призванных из запаса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня большинство участников сборов работают в гражданской сфере – это инженеры, врачи, учителя, государственные служащие, предприниматели и представители других профессий.

Воинские сборы позволяют поддерживать их подготовку и обеспечивают готовность мобилизационного резерва к выполнению задач в случае необходимости. Особое внимание уделяется слаженности подразделений, принятию решений командирами и действиям в условиях, максимально приближенных к реальным.

– Воинские сборы помогают восстановить навыки, освоить современные методы подготовки и вновь почувствовать ответственность за безопасность страны. Мы получили практический опыт работы с современным вооружением и техникой, а главное, убедились, насколько важны командная работа и взаимовыручка, – поделился рядовой запаса Марат Айткожа, государственный служащий Агентства по атомной энергии.

По словам заместителя командира войсковой части 99255 по воспитательной и идеологической работе подполковника Еркебулана Абижова, подготовка мобилизационного резерва остается одним из ключевых элементов обеспечения военной безопасности страны.

– Воинские сборы позволяют поддерживать подготовку военнообязанных и укрепляют связь общества с армией. Надежный мобилизационный резерв – важная составляющая обороноспособности государства, — сказал он.

За время повышения квалификации участники восстановят практические навыки по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке, а также отработают действия в составе подразделений, вопросы взаимодействия с государственными органами и выполнения задач территориальной обороны.

#минобороны #Астана #сборы

Популярное

Все
Запущен комбинат – появится и кластер
Родники возвращаются к жизни
Ключевые идеи китайского госуправления
Саумал: ставка на полезность
Министр встретился с аграриями
Проводятся обучающие семинары
В центре внимания – химпром
Реклама для премиального туриста
В чистовой отделке
С учетом потребностей избирательных комиссий
Качество, признанное в СНГ
Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
Лечить по-новому
Ямаль деклассировал Мбаппе
На волне творческих побед
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Лучшее время для открытий
Формула мудрости
Закрепляя вековые принципы степной демократии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
В Вооруженных силах Казахстана проходят службу около семи т…
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат S…
Военно-инженерный чемпионат «Shaiqas-2026» впервые проходит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]