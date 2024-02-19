В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия

Общество
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Галина Устинова

Как пояснили в энергоснабжающей организации – ТОО «Шыгысэнерготрейд», одной из основных причин стал рост цен на электричество на оптовом рынке Казахстана.

фото из архива "КП"

Еще в декабре Министерство национальной экономики увеличило стоимость закупки у единого поставщика на 3,52 тенге за киловатт-час. Кроме того, выросла цена передачи электроэнергии. В настоящее время стоимость киловатт-часа в зависимости от того, пользуются потребители газовыми или электроплитами, варьируется от 17,7 до 18,127 тенге. В случае превышения лимита в 90 киловатт-часов тариф оказывается выше на 60–70%.

К слову, это второе за год подорожание электроэнергии на востоке страны. В целом по сравнению с февралем 2023-го стоимость выросла больше, чем на 40%. Потребители при этом надеются, что принцип «Тариф в обмен на инвестиции» поможет обновить инфраструктуру энергохозяйства области.

#ЖКХ #тарифы #электроэнергия #подорожание

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