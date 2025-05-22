В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат

Сельское хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Удивляться, знакомясь с этим фермерским хозяйством, приходится многому, начиная с названия, которое, естественно, ассоциируется со знаменитым домом-усадьбой классика русской литературы Льва Толстого. Казалось бы, чего общего между затерянным в казахстанских степях агроформированием и родовым гнездом автора «Войны и мира»? Этот вопрос я в числе первых задал главе «Ясной поляны» Михаилу Чолокиди.

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Выяснилось, что хозяйство он создавал своими силами еще в середине 90-х годов прошлого века. Время на дворе было, как известно, сложное, вот и захотелось использовать в названии некое словосочетание-талисман, навевающее оптимизм. И надо признать: экономическая «погода» над агроформированием действительно теперь ясная… Тьфу-тьфу-тьфу!

Но название названием, а история успеха данного агроформирования объясняется еще и недюжинной хозяйственной хваткой фермера, его умением принимать креативные решения. Примером тому можно считать появление в хозяйстве рыбного пруда на месте бывшей свалки. Последнюю ликвидировали, а на освободившейся площади вырыли котлован глубиной примерно три метра. Покрыли стенки водонепроницаемой гео­мембраной, заполнили водой.

За минувшие с момента появления бассейна годы в него успели трижды запустить сеголеток. С учетом нехватки естественных «съедобных» для рыб микроорганизмов и растений прудовую живность кормят выращенным на своих же полях кормом. Правда, сдобренным специальными добавками. Искусственное корм­ление, конечно, ведется круглый год. Зимой производится еще и насыщение кислородом воды, скованной льдом в котловане.

Сейчас сеголетки уже подрос­ли до взрослых особей, и на этом рукотворном водоеме можно посидеть с удочкой. Правда, открыть сезон у фермеров пока не получается: не доходят руки из-за бесконечного круговорота крестьянских забот.

– В целом затея с прудом и рыбой – это для души, – говорит Михаил Чолокиди. – Ни о какой доходности здесь я не рассчитываю, просто зарыбленный водоем лучше свалки мусора. Да и нашим работягам будет где посидеть с удочками…

Еще одной креативной идеей фермера стало строительство в «Ясной поляне» бассейна для плавания. Признаться честно, увидеть таковой рядом с местом, где в линейку стоят комбайны и трактора, довелось впервые…

По словам Михаила Михайловича, плавательный бассейн появился здесь после того, как была запущена котельная отопления зимнего бокса для ремонта сельхозтехники. Мощностей оказалось в избытке, и лишним теплом распорядились по-хозяйски: использовали на обогрев спортивного объекта.

Кроме того, на производственной площадке «Ясной поляны» цветут груши, вишни и яблони, в целом каждый ухоженный квадратный метр земли свидетельствует о рачительных хозяйских руках.

И производственные дела здесь, надо сказать, идут весьма неплохо. Впервые автору этих строк довелось побывать в «Ясной поляне» в минувшем апреле, когда хозяйство в рекордные сроки завершило закрытие влаги и готовилось к посевной (см. «Казахстанская правда» от 30 апреля 2025 года, «Ранняя весна ускорила выход в поле»).

Как выяснилось, в 2024 году в «Ясной поляне» получили по 22 центнера зерна на круг, что стало рекордным для Осакаровского райо­на показателем урожайности. По словам руководителя фермерского коллектива, в хозяйстве ведется диверсификация посевов. В этом году с 250 до 3 тыс. га увеличатся посевные площади подсолнечника. Часть полей займут лен, горчица и горох. Урожай этих культур в прошлом году без проблем был раскуплен компаниями-заготовителями.

…В общем, у яснополянцев из Карагандинской области есть чему поучиться. По большому счету, в основе их успеха простые вещи – любовь к своему делу и неустанный труд.

#фермер #Ясная поляна #Михаил Чолокиди

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