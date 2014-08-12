В Южной Корее нашли полезное применение окуркам

Технологии
901

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nanotechnology, исследователи из Сеульского национального университета рассказывают, как им удалось найти полезное применение использованным сигаретным фильтрам, состоящим из волокон ацетатной целлюлозы и, по общепринятому мнению, вредным для окружающей среды, сообщает Голос Америки.

"Наше исследование показало, что использованные сигаретные фильтры могут быть преобразованы в высокоэффективный углеродный материал с помощью простого одноэтапного процесса, который также представляет экологичное решение проблемы высокого спроса на энергию", - отмечает один из авторов работы Чжон Хеп И.

В итоге получается так называемый суперконденсатор, который, по словам ученых, способен накапливать большое количество энергии, быстро заряжается и держит заряд дольше, чем большинство альтернативных накопителей.

"Углерод – один из самых многообещающих компонентов для суперконденсаторов в связи с его низкой стоимостью, высокой пористостью, электронной проводимостью и стабильностью", – поясняют авторы.

По данным американской ассоциации по борьбе с курением Americans for Nonsmokers' Rights ("Американцы за права некурящих"), окурки являются одним из наиболее часто выбрасываемых предметов в мире и добавляют более 765 000 тонн к общему ежегодному объему мусора на планете.

Популярное

Все
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске
Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области
Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Сигареты подорожают в РК
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Регистрация в соцсети X станет платной
Почему социальные сети разрушают жизнь
Робота-садовника создали талдыкорганские школьники
Создана распознающая уличное насилие нейросеть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]