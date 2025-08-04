В госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМ

Закон и Порядок
75

В Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

"За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.

#АФМ #госзакупки

Популярное

Все
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
КНБ задержан вице-министр транспорта
Дети оказались под градом из-за неисправности катера на Алаколе
Десятки тонн американской гумпомощи простаивают на складах
В Казахстане формируют новое поколение директоров
Рекордный слой снега выпал в Австралии
40 спортсменов из Казахстана будут участвовать в военно-спортивных играх СНГ
Минздрав предлагает кастрировать педофилов за шесть месяцев до их освобождения
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Витамин D: как восполнить его дефицит
Правительство выделило 2,5 млрд тенге на тепломагистрали Уральска
В госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМ
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию
Более 24 миллионов тенге возвратили жителям области Абай за некачественные товары
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Город, где живет история
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Все дороги ведут на Алаколь
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
Врывались в квартиру и вымогали деньги: в Шымкенте раскрыли…
Круглосуточные полицейские посты установили в шести больниц…
Международная посылка из Таиланда обернулась для алматинца …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]