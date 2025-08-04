В Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

"За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге. Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков). По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.