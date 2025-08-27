Как в Жамбылской области решают проблемы дефицита врачей

Здравоохранение
32
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Каждый год в регионе принимаются меры по устранению нехватки кадров в сфере здравоохранения. За счет местного бюджета выделяются гранты на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По сообщению акимата области, в период с 2019 по 2024 годы было предусмотрено 157 грантов на обучение в резидентуре. С учетом потребностей рынка труда на 2025–2026 учебные годы дополнительно выделен еще 31 грант.

На сегодняшний день 62 врача завершили обучение в резидентуре и трудоустроены в медицинские учреждения региона с обязательством отработать не менее 5 лет. Еще 84 молодых специалиста продолжают учиться в резидентуре, а 11 резидентов находятся в социальном отпуске.

Для мотивации медицинских работников к долгосрочной работе внедряются меры социальной поддержки. В этом году предусмотрено финансирование на сумму до 367,3 млн тенге для предоставления бюджетных займов 41 специалисту на покупку или строительство жилья, а также выделено 47,6 млн тенге на выплату подъемных пособий 129 специалистам.

Весной прошлого года решением областного маслихата была обновлена сумма единовременной социальной помощи. Теперь особо востребованным специалистам, направленным в сельские населенные пункты, поселки, моногорода и города районного значения полагается 8,5 млн тенге; другим специалистам, направленным в те же места, - 1,2 млн тенге. Что касается специалистов, прибывших в город Тараз, то для них предусмотрена сумма в 800 тыс. тенге.

Местные акиматы предлагают дополнительные меры поддержки. Так, в ряде районов оказывается помощь в размере 5 МРП для компенсации расходов на коммунальные услуги, топливо, воду и уголь. В Таласском районе планируется обеспечить молодых специалистов жильем, в Кордайском - в первый год работы компенсируется аренда жилья.

Сочетание государственной поддержки и местных инициатив позволяет системно решать проблему нехватки медицинских кадров в области. Эти меры способствуют обеспечению населения региона качественными медицинскими услугами.

#медицина #Жамбылская область #кадры

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Новую школу построят в Атырау
Проезд сделали бесплатным
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Новый учебный год – новые возможности
Успех страды зависит от работы элеваторов
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Новый эпидсезон: подписано постановление главного санврача …
Мангистауские врачи проходят стажировку в Турции
Услуги специалистов жестового языка станут доступнее в Каза…
Президент дал ряд поручений главе Минздрава

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]