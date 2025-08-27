Каждый год в регионе принимаются меры по устранению нехватки кадров в сфере здравоохранения. За счет местного бюджета выделяются гранты на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По сообщению акимата области, в период с 2019 по 2024 годы было предусмотрено 157 грантов на обучение в резидентуре. С учетом потребностей рынка труда на 2025–2026 учебные годы дополнительно выделен еще 31 грант.

На сегодняшний день 62 врача завершили обучение в резидентуре и трудоустроены в медицинские учреждения региона с обязательством отработать не менее 5 лет. Еще 84 молодых специалиста продолжают учиться в резидентуре, а 11 резидентов находятся в социальном отпуске.

Для мотивации медицинских работников к долгосрочной работе внедряются меры социальной поддержки. В этом году предусмотрено финансирование на сумму до 367,3 млн тенге для предоставления бюджетных займов 41 специалисту на покупку или строительство жилья, а также выделено 47,6 млн тенге на выплату подъемных пособий 129 специалистам.

Весной прошлого года решением областного маслихата была обновлена сумма единовременной социальной помощи. Теперь особо востребованным специалистам, направленным в сельские населенные пункты, поселки, моногорода и города районного значения полагается 8,5 млн тенге; другим специалистам, направленным в те же места, - 1,2 млн тенге. Что касается специалистов, прибывших в город Тараз, то для них предусмотрена сумма в 800 тыс. тенге.

Местные акиматы предлагают дополнительные меры поддержки. Так, в ряде районов оказывается помощь в размере 5 МРП для компенсации расходов на коммунальные услуги, топливо, воду и уголь. В Таласском районе планируется обеспечить молодых специалистов жильем, в Кордайском - в первый год работы компенсируется аренда жилья.

Сочетание государственной поддержки и местных инициатив позволяет системно решать проблему нехватки медицинских кадров в области. Эти меры способствуют обеспечению населения региона качественными медицинскими услугами.