Более 34 млн тенге ошибочно уплаченных налогов вернули предпринимателям Жетысу

В Жетысуской области незаконно взымали налоги с предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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Прокуратура области возвратила предпринимателям ошибочно уплаченные налоги в бюджет более чем на 34 млн тенге.

Согласно внесенным с января 2022 года изменениям в Налоговый кодекс предприятия, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (операторы 4-й категории), освобождены от уплаты налогов. Однако 90 предпринимателей –операторов 4-й категории – продолжали их платить, отметили в надзорном органе.

По акту прокуратуры Департамент государственных доходов области уже вернул 16 налогоплательщикам платежи на 1,6 млн тенге, остальным 74 предпринимателям суммы зачислили за другие виды обязательных налогов.