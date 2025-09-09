Фото: Минэкологии

По информации областного управления сельского хозяйства, из 7 предприятий, согласованных для приема, переработки и реализации сайгаков на территории области, 5 принимают мясо сайгака. В том числе 4 предприятия осуществляют розничную реализацию мяса сайгака как на территории области, так и за ее пределами, сообщает Kazpravda.kz

Так, в ЗКО реализовано свыше 300 туш, в Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую и Туркестанскую области отправлено около 6 000 туш. Стоимость реализации составляет от 1 300 до 1 600 тенге за килограмм, при этом оптовая цена – 1 300 тг/кг, розничная – 1 500–1 600 тг/кг.

Местное предприятие ТОО «Кублей» планирует осуществлять глубокую переработку мяса сайгака и внутренних органов с последующим производством консервированной продукции. Уже принято на переработку порядка 5 700 туш. К выпуску консервов завод приступит при достаточном количестве сырья.

Согласно результатам весеннего учета, численность сайгаков в ЗКО составляет порядка 2,3 млн голов, что в 4 раза превышает оптимальные показатели. Под угрозой не только естественные пастбища и сельхозугодья, страдающие от потрав, но и сами животные, так как при скученности возрастает риск возникновения массовых заболеваний. Специалистами определен допустимый объем изъятия – 20% или 460 тыс. голов.

По данным Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, с начала июля в регионе работало 6 бригад стрелков. С сентября применяют корали. Пока сформированы две такие бригады, их число будет увеличено до 8. Если в летний период шел отстрел рогачей, то осенью будут изыматься также самки, позже – сеголетки.

Работы по регулированию численности в этом году продлятся до 30 ноября. На сегодня они ведутся на территориях, где еженедельно подтверждается ветеринарное благополучие, в Акжаикском, Казталовском, Жангалинском районах, по необходимости будут охвачены Жаныбекский и Бокейродинский районы. На данный момент из популяции изъято порядка 18 тысяч голов степной антилопы.