В ЗКО обсудили вопросы миграционных путей уральской популяции сайги

На встрече обсуждался вопрос открытия проходов в пограничных ограждениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов провели встречу с сельхозтоваропроизводителями Жанибекского района ЗКО.

В ходе встречи была обсуждена одна из основных проблем сельхозтоваропроизводителей – потрава посевов и сенокосов сайгаками. Были рассмотрены предложения фермеров по решению этой проблемы.

Министр сообщил, что по данному вопросу планируется ряд мероприятий по снижению нагрузки на сельскохозяйственные земли в ЗКО.

Кроме того, в Жанибекском районе министр встретился с представителями министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На встрече обсуждался вопрос открытия проходов в пограничных ограждениях, которые препятствуют сезонной миграции уральской популяции сайги.