Вадим Куликов: Без хоккея моя жизнь пуста…

– Вадим Алексеевич, слышал, что Вы играли в «Торпедо» в паре с защитником Евгением Паладьевым, который потом, перейдя в московский «Спартак», стал чемпио­ном мира и Олимпийских игр...

– Я был старше Женьки на четыре года, поэтому наш тренер Юрий Николаевич Баулин попросил меня быть наставником парня. Уже тогда понял, что это очень талантливый спортсмен. Через некоторое время нас обоих пригласили на просмотр в Москву. Но я по семейным обстоятельствам уехал домой к родителям, а Паладьева в «Спартак» взяли, и он заиграл. Я так и остался на периферии, хотя нет-нет да позванивал Виктор Васильевич Тихонов (знаменитый тренер в СССР. – Прим. ред.) и убедительно просил перебраться к нему сначала в Москву, а затем и в Ригу – он тогда там «Динамо» тренировал. А мне не хотелось с насиженного места срываться.

– Что из себя представлял тогда Усть-Каменогорск?

– Это рабочий город. Основным работодателем был Ульбинский металлургический завод. Все хоккеисты числились на этом предприятии. «Рабочим» 6-го цеха был и я. По тем временам получал 145 рублей в месяц. Это были хорошие деньги. И мы выдавали неплохие результаты не только в хоккее, но и защищали честь завода в футболе, волейболе, легкой атлетике и других дисциплинах. Забегая вперед, скажу, что Усть-Каменогорск в то время был кузницей хоккейных кадров.

Следует отметить, примерно до 2000-х годов Усть-Каменогорск был хоккейной Меккой Казахстана и соседней России. Многие ребята оттуда заиграли в различных командах этих государств. Помню, как 12 человек в конце 90-х годов из «Торпедо» уехали в Магнитогорск. И через пару лет местный «Металлург» стал чемпионом России. Некоторые казахстанские воспитанники появились и в НХЛ. А потом прошла реорганизация... Организовали спортклуб и всех хоккеистов перевели туда. Это было ошибочное решение – все торпедовские игроки стали искать лучшей доли в других коман­дах. В Алма-Ату с несколькими игроками отправился и я. Нам сообщили, что там открыт новый Дворец спорта, который назвали «Юбилейным» (ныне имени

Балуана Шолака. – Прим. авт.). И это было не случайно. Как раз страна праздновала 50-летие Октябрьской революции. В Алма-Ате по этому случаю соз­дали хоккейный клуб «Автомобилист». Как потом оказалось, я навсегда «осел» здесь и нисколько об этом не жалею. Расстраиваюсь только из-за того, что сегодня на матчи команды «Алматы» ходит мало болельщиков. А ведь город заслуживает большего – у него интересная история…

– Давайте вспомним и об этом…

– Почему я выбрал Алма-Ату? Мне сразу понравился город. Поразили журчащие ручьи вдоль утопающих в зелени улиц, цветущие сады и добрая аура, которую создавали сами горожане.

Команда «Автомобилист» выступала во второй лиге класса «А». И, несмотря на это, на ее матчах был аншлаг. Даже сами руководители спорта не пропускали домашние поединки. Так я познакомился с председателем спорткомитета Казахской ССР Каркеном Ахметовым, его заместителем Октябрем Джарылкаповым. И даже с одним из кураторов из ЦК Компартии Казахстана. Замечательные были люди, болеющие за дело. Они соз­дали нам все условия для работы. Команда усилилась новобранцами из других городов СССР, а со мной из Усть-Каменогорска приехал Эдик Петровский. В тот первый сезон «Автомобилист» сразу занял третье место во второй лиге. Это была первая большая победа новичка. Можно добавить, что в сезоне 1968–1969 годов мы заняли второе место во второй группе класса. А через год завоевали первое место с правом повышения.

Именно в тот период появился у нас в составе Райхан Куканов. И знаете, откуда его привезли? Из Орска! А получилось так, что в нашей команде того времени не было ни одного казаха в составе. Руководство основного спонсора – Министерства автотранспорта республики, подписывая заявку, забило тревогу по поводу того, что в составе нет казаха. Искали по Казахстану, не нашли. Позвонили в федерацию хоккея СССР в Москву. Там их работники пересмотрели заявки всех команд и нашли Райхана Куканова, который был в составе «Орска». Приехали к нему, объяснили, что к чему, и сказали: «Собирайся». И ему ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу сверху. Так у меня появился новый партнер по обороне. Считаю его своим другом. До сих пор созваниваемся. Он живет сегодня в Карагандинской области.

– Почему «Автомобилист» переименовали в «Еңбек»?

– Новый руководитель Министерства автотранспорта респуб­лики сразу сказал: «Мне хоккей не нужен!» и устроил проверку. Комиссия, как бывает в таких случаях, старалась придраться к каждой мелочи. Но нашелся благодетель в лице заместителя министра сельского строительства Казахстана Сергея Ивановича Понкратенко. И команда ушла из под ведомства Минавтотранса и сменила вывеску на «Еңбек».

– Вас называют одним из спортивных функционеров, который трижды возрождал алма-атинский хоккей...

– Может, это громко сказано, но моя жизнь действительно тесно переплетается с алматинским хоккеем. Я был играющим тренером при Юрии Сале. Он учил меня не только тренерскому искусству, но и тому, как нужно разговаривать с вышестоящим начальством. Частенько брал с собой на переговоры, потом его дипломатия пригодилась мне в жизни.

– Почему же тогда «Еңбек» распустили ?

– Звоночек прозвенел весной 1974 года, тогда мы уже в первой лиге играли, шли вторыми в турнирной таблице. А тут нам говорят: «Льда во Дворце спорта не будет. Домашние игры проводите в Усть-Каменогорске». Объяснили и причину. Вот, мол, на носу 100-летие Владимира Ильича Ленина и арена будет задействована под репетиции артистов. И мы поехали в Восточный Казахстан. После этого настроения никакого, начался разлад, команда посыпалась и стали проигрывать...

– И Вы опять оказались в «Торпедо»?

– Да, но недолго там пробыл. Меня позвали играющим тренером в петропавловский «Строитель». И однажды в этот северный город приехал председатель спорт­комитета респуб­лики Аманча­ Акпаев, который на одном из мероприятий спросил меня, готов ли я вернуться в Алма-Ату. Хватит, мол, быть игроком в глубинке, перебирайся в столицу.

Я думал, блефует. Но он сказал: «Есть решение ЦК Компартии Казахстана о возрождении команды в Алма-Ате». Я вернулся в столицу. Здесь опять пришлось мне бегать по высоким кабинетам, чтобы добиться финансирования. Основные игроки были воспитанниками усть-каменогорской школы хоккея, которых знал весь Союз.

Перед началом сезона вызвал меня Аманча Сейсенович и говорит: «Ты молодец, большую организационную работу провел. Но мы решили, что нам нужен авторитетный тренер. Посоветуй, кого можно позвать на эту долж­ность?» Я понимал, что еще молод, поэтому посоветовал Юрия Николаевича Баулина, своего наставника по Усть-Каменогорску. Он проработал с командой вплоть до 1982 года. Я какое-то время ему помогал. Потом опять началась финансовая чехарда. И клуб развалился во второй раз.

– В 2000 году, кажется, хоккей в Алматы снова ожил?

– Это как раз те годы, когда проводился первый чемпионат страны. Не мог наш мегаполис не участвовать в этих состязаниях. И второй фактор – это бум, начавшийся в стране после удачного выс­тупления хоккеистов суверенной страны на Олимпиаде в японском Нагано в 1998 году. Тогда под руководством олимпийского чемпиона Бориса Александрова казахстанцы попали в число восьми лучших сборных мира. Только один раз команда «Алматы» становилась призером чемпионата РК – это было в 2003 году. Как специалист причину вижу в том, что мало внимания в городе уделяется детскому хоккею. А ведь наш город достоин большего.