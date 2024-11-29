Вадим Куликов: Без хоккея моя жизнь пуста…
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Беседовал Алим Анапьянов
Сегодня известному спортсмену и тренеру очень искрометной игры Вадиму Алексеевичу Куликову исполнилось 80 лет. В далекие 60-е годы он по приглашению хоккейной команды «Торпедо» (Усть-Каменогорск) приехал в Казахстан из Новосибирска, да так и остался на всю жизнь в этой стране. Кроме восточноказахстанской команды большую часть спортивной карьеры провел в Алма-Ате. Сначала выступал за «Автомобилист», потом – за «Еңбек». Работал в этой команде и тренером. Об этом и другом ветеран вспомнил, когда мы были у него в гостях.