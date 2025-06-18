Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию
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Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан из Китая
Казахстанец Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по фехтованию на шпаге, который в эти дни проходит на Бали (Индонезия), сообщает Kazpravda.kz
Спортсмен финишировал третьим в мужских индивидуальных соревнованиях, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с бронзой.
Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.
Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).
Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов - девятое, а Ерлик Сертай - десятое, добавили в НОК.