Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по фехтованию на шпаге, который в эти дни проходит на Бали (Индонезия), сообщает Kazpravda.kz

Спортсмен финишировал третьим в мужских индивидуальных соревнованиях, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с бронзой.

Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.

Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).

Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов - девятое, а Ерлик Сертай - десятое, добавили в НОК.