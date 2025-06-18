Вадим Шарлаимов стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию

Спорт
103

Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан из Китая

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по фехтованию на шпаге, который в эти дни проходит на Бали (Индонезия), сообщает Kazpravda.kz

Спортсмен финишировал третьим в мужских индивидуальных соревнованиях, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В полуфинале Шарлаимов уступил Масару Ямаде из Японии, завершив ЧА с бронзой.

Первое место занял китаец Ван Цзыцзе. Вторым финишировал Ямада.

Третью ступень пьедестала с Вадимом разделил Синькунь Чжан (Китай).

Руслан Курбанов занял седьмое место, Кирилл Проходов - девятое, а Ерлик Сертай - десятое, добавили в НОК.

 

#чемпионат Азии #бронза #фехтование #Вадим Шарлаимов

Популярное

Все
Что мешает развитию пчеловодства?
Тариф почти как в столице
Крепкий выпуск «Арыстана»
Чек-лист для защиты от взломщиков
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Почему приборы не «кашляют»?
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Цифровая карта и новые больницы
По пути практического сотрудничества
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Машину сделает машина
И учебная практика, и забота о будущем
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
Атомная энергетика: реалии и перспективы
С востока на запад
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе…
Обновленный закон о физкультуре и спорте вступил в силу в К…
Казахстанец с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии по …
Дзюдоист Мейрлан Максим с победы стартовал на ЧМ в Венгрии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]