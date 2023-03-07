"Вакцина была и есть" – Минсельхоз ответил на заявления известного бизнесмена

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана опровергли заявления руководителя ТОО «Агрофирма «Родина» Ивана Сауэра об отсутствии в стране вакцин против ящура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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«В Интернете распространяется видеоинтервью казахстанского бизнесмена руководителя ТОО «Агрофирма «Родина» Ивана Сауэра, который в резкой форме заявил о якобы неготовности чиновников противостоять опасным болезням животных, в частности ящуру, отсутствии вакцин, а также сокрытии Министерством сельского хозяйства фактов распространения этого вируса в регионах Казахстана.

МСХ достоверно заявляет, что данные высказывания не соответствуют действительности, что подтверждают официальные данные.

Так, в 2022 году за счет сэкономленных средств при проведении госзакупок было приобретено 70 043 157 доз вакцины против ящура. В Акмолинскую область для профилактики этого вируса выделено 3 104 960 доз (КРС – 1 380 350 доз, МРС – 1 610 750 доз, свиньи – 113 860 доз вакцин), в том числе крестьянскому хозяйству «Родина» передано больше 23 тысяч доз препаратов», – ответили в МСХ.

24 января 2023 года в соответствии с приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК ветеринарной службе местных акиматов передали более 9 827 367 доз вакцин против ящура. В частности, Акмолинская область получила 1 536 832 единицы препарата (КРС 538 792 дозы, для МРС – 953 500, свиньям – 44 540 доз вакцин), в том числе КХ «Родина» распределено 8,5 тысячи доз, привели свежие цифры в министерстве.

Вакцинацию и диагностику животных в регионах начали с февраля текущего года и продолжают по Плану ветеринарно-профилактических мероприятий.

«Что касается оповещения об эпизоотической ситуации на территории Казахстана. К примеру, 14 января 2022 года наложен карантин на фермерское хозяйство в Карагандинской области, проведена нотификация (оповещение) Международного эпизоотического бюро. В очаге инфекции изъято и уничтожено путем сжигания 25 голов КРС. Произведены мероприятия по ликвидации ящура. 8 февраля 2022 года снят карантин.

При этом Министерством сельского хозяйства РК на постоянной основе предоставлялась и предоставляется информация об эпизоотической ситуации по ящуру и по проведению вакцинации в Администрацию президента РК и в Аппарат Правительства РК, а также для СМИ и общественности», – отметили в Минсельхозе.