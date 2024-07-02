Вандализм – путь в никуда Общество 2 июля 2024 г. 1:08 130 Михаил Тё, Жамбылская область Деструктивное поведение формируется в детстве фото автора Вопросы воспитания молодежи сегодня особенно актуальны, поскольку именно молодые чаще всего бывают замечены в проявлении вандализма. И это не только жестокое разрушение исторических памятников и культурных ценностей, но и элементарное засорение парков и скверов, погромы на детских площадках и в других общественных местах. – Вандализм часто относят к бессмысленному поведению. По всей видимости, люди действуют так ради забавы и, скорее всего, не задумываются о последствиях. Психологи же придерживаются мнения, что иррациональное поведение такого типа является патологическим и что вандалы являются типичными правонарушителями, – говорит руководитель группы «Үгіт-насихат» Байзакского района, психолог и правовед Гайни Кошекбаева. По ее словам, чаще всего они выбирают участки, которые можно считать коммунальными зонами. Это могут быть парки, аллеи, скверы, площади, территории памятников… Кто-то таким способом вымещает на чужом имуществе свою злость, а кто-то пытается так самоутвердиться в обществе. Нередки случаи, когда на порче коммунальных объектов хотят заработать. Так, в прошлом году в селе Сарыкемер Байзакского района неизвестные лица ради наживы неоднократно крали оградки и памятники с могил. Позже они принялись просто ломать и крушить их. Причины такого поведения так и не были установлены. Тогда, чтобы привести в порядок территорию кладбища, местные жители, объединив усилия, организовывали субботники. – Я часто бываю в Таразе и вижу, как местные власти стараются сделать город краше. Но почему-то некоторые из его жителей этого совсем не ценят, так и норовят что-нибудь испортить, сломать, утащить, – посетовала Гайни Кошекбаева. – Взять хотя бы скамейки вдоль улиц. Ну вот кому они помешали? Что плохого в том, что, прогуливаясь по городу, у людей есть возможность где-то присесть и отдохнуть? Нет же, кому-то надо их поломать... Видимо, поэтому здесь все чаще можно увидеть скамьи, сделанные из металла. Да, они неудобны, да и выглядят неэстетично. Но с учетом поведения отдельных граждан похоже, что местному населению еще долго придется довольствоваться только ими. – Думаю, что у совершающих акты вандализма напрочь отсутствуют духовные ценности, нет должного уровня культуры. Безусловно, это результат плохого воспитания в семьях, в учреждениях образования, – отмечает Гайни Кошекбаева. Человек становится вандалом под влиянием разных социальных и психологических факторов, но наиболее важными из них являются семья, учебное заведение и среда, в которой он живет. Доказано, что к деструктивным действиям склонны люди с более низким социально-экономическим статусом, «трудные» подростки, молодые люди, вращающиеся в кругу правонарушителей. По мнению психолога и правоведа, нельзя оставлять акты вандализма безнаказанными. Нужно дать понять совершающим их, что за каждый свой поступок они понесут ответственность. Если не обращать на это должного внимания, сегодняшний вандал может со временем превратиться в преступника другого масштаба. – Девиантное поведение подростков, их необузданная агрессия часто приводят к более серьезным преступлениям, вплоть до убийства человека, – продолжает Гайни Кошекбаева. – А ведь все начинается с порчи имущества, стен зданий, увлечения граффити. Затем ломают скамейки и карусели на детских площадках, крадут ограждения с могил для сдачи металлолома с целью обогащения. И потом на этом не останавливаются... По мнению Гайни Кошекбаевой, детям из группы риска следует прививать чувства принадлежности к обществу, сплоченности, а также ответственности за свой родной край, любви к общему дому. Такие качества личности формируются как в семьях и школах, так и в различных творческих кружках, дворовых клубах, спортивных секциях, общественных и молодежных организациях. Воспитать ребят, конечно, можно. Главное – вовремя заметить и перенаправить их деструктивную энергию в созидательное русло. #культура #молодежь #воспитание #вандализм