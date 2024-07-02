Вандализм – путь в никуда

Общество
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Михаил Тё, Жамбылская область

Деструктивное поведение формируется в детстве

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Вопросы воспитания молодежи сегодня особенно актуальны, поскольку именно молодые чаще всего бывают замечены в проявлении вандализма. И это не только жестокое разрушение исторических памятников и культурных ценностей, но и элементарное засорение парков и скверов, погромы на детских площадках и в других общественных местах.

– Вандализм часто относят к бессмысленному поведению. По всей видимости, люди действуют так ради забавы и, скорее всего, не задумываются о последствиях. Психологи же придерживаются мнения, что иррациональное поведение такого типа является патологичес­ким и что вандалы являются типичными правонарушителями, – говорит руководитель группы «Үгіт-насихат» Байзакского района, психолог и правовед Гайни Кошекбаева.

По ее словам, чаще всего они выбирают участки, которые можно считать коммунальными зонами. Это могут быть парки, аллеи, скверы, площади, территории памятников… Кто-то таким способом вымещает на чужом имуществе свою злость, а кто-то пытается так самоутвердиться в обществе. Нередки случаи, когда на порче коммунальных объектов хотят заработать.

Так, в прошлом году в селе Сарыкемер Байзакского райо­на неизвестные лица ради наживы неоднократно крали оградки и памятники с могил. Позже они принялись просто ломать и крушить их. Причины такого поведения так и не были установлены. Тогда, чтобы привести в порядок территорию кладбища, местные жители, объединив усилия, организовывали субботники.

– Я часто бываю в Таразе и вижу, как местные власти стараются сделать город краше. Но почему-то некоторые из его жителей этого совсем не ценят, так и норовят что-нибудь испортить, сломать, утащить, – посетовала Гайни Кошекбаева. – Взять хотя бы скамейки вдоль улиц. Ну вот кому они помешали? Что плохого в том, что, прогуливаясь по городу, у людей есть возможность где-то присесть и отдохнуть? Нет же, кому-то надо их поломать...

Видимо, поэтому здесь все чаще можно увидеть скамьи, сделанные из металла. Да, они неудобны, да и выглядят неэстетично. Но с учетом поведения отдельных граждан похоже, что местному населению еще долго придется довольствоваться только ими.

– Думаю, что у совершающих акты вандализма напрочь отсутствуют духовные ценнос­ти, нет должного уровня культуры. Безусловно, это результат плохого воспитания в семьях, в учреждениях образования, – отмечает Гайни Кошекбаева.

Человек становится вандалом под влиянием разных социальных и психологических факторов, но наиболее важными из них являются семья, учебное заведение и среда, в которой он живет. Доказано, что к деструктивным действиям склонны люди с более низким социально-экономическим статусом, «трудные» подростки, молодые люди, вращающиеся в кругу правонарушителей.

По мнению психолога и правоведа, нельзя оставлять акты вандализма безнаказанными. Нужно дать понять совершаю­щим их, что за каждый свой поступок они понесут ответственность. Если не обращать на это должного внимания, сегодняшний вандал может со временем превратиться в прес­тупника другого масштаба.

– Девиантное поведение подростков, их необузданная агрессия часто приводят к более серьезным преступлениям, вплоть до убийства человека, – продолжает Гайни Кошек­баева. – А ведь все начинается с порчи имущества, стен зданий, увлечения граффити. Затем ломают скамейки и карусели на детских площадках, крадут ограждения с могил для сдачи металлолома с целью обогащения. И потом на этом не останавливаются...

По мнению Гайни Кошекбае­вой, детям из группы риска следует прививать чувства принадлежности к обществу, сплоченности, а также ответственности за свой родной край, любви к общему дому. Такие качества личности форми­руются как в семьях и школах, так и в различных творческих кружках, дворовых клубах, спортивных секциях, общест­венных и молодежных организациях. Воспитать ребят, конечно, можно. Главное – вовремя заметить и перенаправить их деструктивную энергию в созидательное русло.

#культура #молодежь #воспитание #вандализм

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