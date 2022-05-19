Вандалы нашего двора

В этом году акимат Тараза планирует привести в порядок сто дворов, но надолго ли останутся целыми скамейки да качели-карусели?

Вопрос не праздный, поскольку пока одни просят о том, чтобы местные власти оборудовали детскую площадку перед их многоэтажным домом, другие не берегут то, что имеют. Когда же из-за равнодушия и небережливого отношения к общему имуществу все приходит в негодность, граждане снова принимаются заявлять о необходимости благоустройства или утверждать, будто порядок у них во дворе был наведен некачественно.

Таких дворов в областном цент­ре масса. К примеру, уже давно обращаются к местным органам власти жители домов № 254 по улице Желтоксан и № 38 по улице Сагындыкова. Люди просят также благоустроить территории перед домами № 1 по улице Рахимова, № 36 в микрорайоне «Байтерек», № 3 в микрорайоне «Жайлау», № 23 и № 24 в микрорайоне «Салтанат»... Пишут, мол, детям играть негде, ибо все сломано. И тут возникает вопрос: а кто это сделал? Само по себе ведь ничто не ломается.

Красноречивый пример – парк «Денсаулык», открытый в прошлом году в глубине одного из жилых массивов. Небольшой уютный оазис, благоустроенный за счет средств медработников области, стал гордостью представителей системы здравоохранения и любимым местом отдыха горожан, живущих в микрорайонах.

Правда, продолжалось это недолго. Прошло чуть больше года, а на парк, как говорится, без слез не взглянешь. Скамейки сломаны, искусственное покрытие на игровой площадке вырвано кусками либо стерто до дыр, качели сорваны с петель, карусель выдернута с корнем. Несчастный памятник, посвященный медикам, погибшим от коронавируса, не раз и не два подвергся нападению городских вандалов.

Дважды коммунальные службы городского акимата восстанавливали повреждения на шее скульптуры. Третьего раза фигура не выдержала. Жители микрорайона обнаружили статую вовсе без головы. Выяснить, кто же совершил акт вандализма, так и не удалось.

В парке по улице Ниеткалиева тоже удручающая картина. Вокруг мусор, разбиты плафоны фонарей ночного освещения…

Между тем нередко во дворах жилых многоэтажных домов можно видеть группы субъектов мужского пола, распивающих спиртное. Как правило, для этого они занимают беседку либо скамейки прямо на игровой площадке, не давая детям возможности поиграть. При этом мало того, что пьют и мусорят, так еще и ругаются, устраивают драки.

Постоянным местом времяпрепровождения одной из таких групп стал двор дома № 225 по улице Аскарова. По словам местных жителей, загулы там происходят постоянно. Очевидцы говорят, что примерно то же самое наблюдается во дворе дома № 2 микрорайона «Талас».

Возможно, именно такие вот «отдыхающие» и становятся причиной столь быстрого запустения во дворах. По утверждению местных жильцов, участковые инспекторы либо не отвечают на звонки, либо не реагируют на жалобы.

Есть и другие потенциальные разрушители. Те, кто здесь не живет, но часто проходит мимо. Нередко это учащиеся старших классов, на которых не рассчитаны детские аттракционы.

Мне пришлось однажды лично наблюдать, как группа верзил-старшеклассников по дороге домой каталась на каруселях, предназначенных для малышей-дошкольников. Причем вели себя подростки так вызывающе, будто специально хотели что-нибудь сломать. Да, аттракционы тогда выдержали нагрузку. Но не факт, что в следующий раз ничего не сломается. Потому что есть тому пример в соседнем дворе, где сор­вали с петель качели.

Еще одна категория людей, которая, возможно, становится причиной порчи детских аттракционов, – это… сами родители. Иногда можно видеть, как мамаши либо папаши садятся на качели вместе со своими детьми. Так сказать, за компанию.

Жительница Тараза Татьяна Козуненко пишет в соцсетях, что у них новостройка, детям негде играть. Сколько лет живут, но во дворе нет ночного освещения, а про детскую площадку они и не мечтают. Зато рядом с домом № 33 микрорайона «Каратау» уже который год стоит недостроенным футбольное поле...

В свою очередь еще одна местная жительница вовсе не видит смысла делать ремонт, пока у людей не изменятся отношение к имуществу и культура поведения.

«Какой толк его делать, если по 15 бешеных детей лезут на одни качели одновременно, и через неделю все опять ломается? Будет так же, как на набережной у озера, где остался только один аттракцион, и то уже дырявый. Малышам не покататься», – сетует женщина.

Может, пора задуматься над тем, как сохранить дворовые территории от вандалов?