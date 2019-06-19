Важен настрой

На заседании Правительства министр образования и науки попросил акимов областей, столицы и городов республиканского значения не составлять рейтинги по итогам единого национального тестирования. Свою позицию он аргументировал тем, что подобные документы необъективны и не отражают уровень подготовленности школ. Для оценки нужен комплексный подход.

– Если раньше ЕНТ сочетало сразу две функции – аттестацию и процесс поступления в вузы, то сейчас в тестировании участ­вуют добровольно только те, кто хочет поступить в высшие учебные заведения. И в этой ситуации давать оценку школам, думаю, не стоит, – отметил Асхат Аймагамбетов.

В ходе пресс-конференции он также сообщил о возможности получения результатов ЕНТ через Telegram-канал МОН РК.

– В прошлом году мы впервые опробовали данную систему. Планируем, что у нас будет и Telegram-канал, посредством которого можно будет направлять информацию о каких-либо процедурных нарушениях. По этим сообщениям будем немедленно реагировать, – проинформировал министр.

Был поднят и вопрос борьбы с коррупцией. Министерство образования и науки, по словам его руководителя, сейчас пересмат­ривает стратегию своей работы по борьбе с этим злом. Планируется открыть проектный офис, в котором будет проведен анализ всех нормативно-правовых актов для принятия превентивных мер.

– Именно вопросы неурегулированности, нерегламентированности, определенных нормативных правовых пробелов в большинстве случаев становятся причиной коррупционных правонарушений, – считает Асхат Аймагамбетов. Для усиления работы в этом направлении планируется также создание мониторинговых групп, в которые будут включены представители общественности, НПО, СМИ.

По словам министра, в текущем году порядка 30% от общей базы тестовых вопросов ЕНТ обновлено. К их разработке привлекали самых опытных, передовых педагогов из числа школьных учителей, преподавателей вузов, других работников организаций образования.

– Вопросы не должны быть нап­равлены на воспроизведение какой-то заученной информации. Экзаменаторам важнее получить данные о функциональной грамотности, о том, насколько ребенок может использовать те данные, которые получил в школе, – сказал министр образования и науки.

В случае когда в тестах содержатся некорректные или неоднозначные ответы либо есть сомнения выпускников в правильности ответов, необходимо воспользоваться процедурой апелляции. Соответствующие комиссии созданы при каждом пункте проведения ЕНТ, действует и Республиканская апелляционная комиссия.

– Даже в науке по определенным датам, событиям есть разночтения. Иногда наши дети приходят, доказывают и показывают соответствующий источник. Но хочу отметить, что с каж­дым годом количество тех, кто отправляется на апелляцию, уменьшается, – отметил глава образовательного ведомства.

А вот запрещенные предметы на ЕНТ выпускникам лучше с собой не брать. В любом случае это будет дополнительным фактором стресса для самого экзаменуемого, сказал министр, посоветовав готовиться к тестированию не по тестам, а по программному материалу.