Важно обеспечить энергетическую безопасность

В пос­леднее время бизнес обращается к нам с одним и тем же воп­росом: появляется задолженность по налогам, пусть даже самая незначительная, – блокируются все счета. Таким образом, предприниматель попадает в очень уязвимое положение и вынужден оформлять долг или привлекать наличные средства для оплаты фискальных чеков.

Фото: Игоря Бургандинова

Поэтому озвученное Президентом в Послании предложение при наличии задолженнос­ти замораживать не весь счет целиком, а лишь сумму долга, стало решением, которого ждало все бизнес-сообщество страны.

Другой акцент я хотел бы сделать на энергетической безопас­ности страны. Я сам работал на местах и знаю эту проблему не понаслышке. Порой мы не можем привлечь крупного инвес­тора, потому что просто не в состоянии обеспечить будущее предприятие электроэнергией.

Строительство любого завода – это 5–10 мегаватт, и в южных регионах страны мы не можем покрыть эти пот­ребности, необходимые для запуска передового производства. Поэтому решить вопрос энергетической безопасности страны может только строительство атомной электростанции.