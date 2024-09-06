Важно обеспечить энергетическую безопасность

В последнее время бизнес обращается к нам с одним и тем же вопросом: появляется задолженность по налогам, пусть даже самая незначительная, – блокируются все счета. Таким образом, предприниматель попадает в очень уязвимое положение и вынужден оформлять долг или привлекать наличные средства для оплаты фискальных чеков.
Поэтому озвученное Президентом в Послании предложение при наличии задолженности замораживать не весь счет целиком, а лишь сумму долга, стало решением, которого ждало все бизнес-сообщество страны.
Другой акцент я хотел бы сделать на энергетической безопасности страны. Я сам работал на местах и знаю эту проблему не понаслышке. Порой мы не можем привлечь крупного инвестора, потому что просто не в состоянии обеспечить будущее предприятие электроэнергией.
Строительство любого завода – это 5–10 мегаватт, и в южных регионах страны мы не можем покрыть эти потребности, необходимые для запуска передового производства. Поэтому решить вопрос энергетической безопасности страны может только строительство атомной электростанции.