​Важное партнерство

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Ануар Калмыков

Таким был основной лейтмотив переговоров прибывшего в Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Вице-президентом, Федеральным советником (министр) иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

– Швейцария является одним из важнейших политических и экономических партнеров Казахстана в Европе. Мы построили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Эти отношения подкрепляются надежным партнерством в обеспечении глобальной и региональной безопасности, динамичным торговым сотрудничеством, а также политическими и межличностными связями, – сказал Мухтар Тлеуберди.

Отметив интенсификацию контактов между высшим руководством Казахстана и Швейцарии и растущий взаимный интерес к укреплению двустороннего взаимодействия, стороны договорились и далее содействовать развитию межправительственных, межпарламентских и деловых связей. В этом контексте отдельное внимание уделено ходу подготовки предстоящего в ноябре 2021 года официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам стороны обсудили взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. В повестку переговоров вошли региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане, сотрудничество со странами Центральной Азии и управление водными ресурсами. Затронуты аспекты совместной работы по линии официальной помощи развитию, в частности, между казахстанским агентством международного развития KazAID и швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству The Swiss Agency for Development and Cooperation.

По итогам переговоров, как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел, главы делегаций подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобож­дении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой дея­тельности членов семей сот­рудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

Учитывая приоритетность экономической дипломатии во внешнеполитической повестке, Мухтар Тлеуберди в тот же день провел встречи с руководителями крупных швейцарских компаний Stadler Rail, Ammann Group, Sandoz, KS Genetics, Inoks Capital и Philip Morris International.

Министр ознакомил швейцарских партнеров с новым инструментом стимулирования привлечения инвестиций – «Стратегическим инвестиционным соглашением».

Большой потенциал развития торгово-экономического сотрудничества подтверждается заинтересованностью швейцарского бизнеса в реализации в Казах­стане взаимовыгодных проектов в химико-фармацевтической и машиностроительной отрас­лях, сфере новых технологий и энергетики, АПК и финансовом секторе. Была отмечена роль и значение Швейцарии в качестве одного из крупнейших внешне­экономических партнеров Казахстана. В 2020 году Швейцария заняла 3-е место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан, а по объему двусторонней торговли с нашей страной – 10-е место.

В рамках визита были также подписаны меморандумы о сотрудничестве между АО НК «Kazakh Invest» и швейцарскими компаниями по реализации инвестпроектов в отрасли АПК и машиностроения Казахстана.

Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел посетила специальную выставку в Бернском историческом музее, посвященную уникальным архивным материалам из истории казахской государственности. В музее также состоялась церемония подписания ­соглашения «Нас­ледие тюркских народов Цент­ральной Азии и Швейцарии» между Институтом востоковедения имени Р. Б. Сулейменова, Бернским историческим музеем и Бернским университетом.

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