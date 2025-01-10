Важный элемент политической культуры

Стоит отметить, что, несмотря на то что Президент обращается к соотечественникам, интерес к нему вызван не только в масштабах нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Содержательно интервью тем, что дается объективный анализ историческим событиям, фактам, произошедшим в стране в последнее время, а также определяется четкая позиция государства как в вопросах внутренней, так и внешней политики.

В своем интервью Президент отметил, что концепция «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» наилучшим образом подходит для политической сис­темы Казахстана, где для полного воплощения в жизнь данной концепции предстоит еще серьезно поработать. Действительно, все общество должно принимать активное участие в этой работе для процветания и развития экономики нашей страны, повышения благосостояния граждан, улучшения качества их жизни. Ведь ответственны не только отдельно взятые государственные органы – Правительство, Пар­ламент, местные исполнительные органы, но и бизнес-сообщество, неправительственные и другие организации, граждане.

В этом вопросе Президент отметил, что ценит труд каждого, кто вносит вклад в развитие нашей страны – начиная от индивидуальной личности до коллектива, и особенно выразил благодарность молодежи за активное участие в вопросах государственного устройства.

В ходе беседы были охвачены все актуальные и острые темы, происходящие в стране. Такая форма взаимодействия предос­тавляет возможность задать наиболее важные вопросы, которые волнуют граждан, получить на них ответы из первых уст, а также демонстрирует готовность Президента к открытой дискуссии.

В частности, в указанном интервью Глава государства не только дал оценку прошедшему году и тем событиям, которые кос­нулись страны, но и затронул многие аспекты государственной политики, в том числе воп­росы цифровизации, развития предпринимательства, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, вопросы языковой политики и казахстанской молодежи, а также международных отношений Казахстана с глобальными державами и меж­дународными организациями.

В интервью прозвучали ответы на такие важные вопросы, как: что такое «Справедливый Казахстан» и что означает принцип «Закон и Порядок». Глава государства дал ясные критерии этим двум понятиям, указав, что они неразрывно связаны друг с другом. Успех строительства Справедливого Казахстана невозможен без Закона и Порядка.

Также Президент затронул тему модернизации страны. Глава государства дал четко понять, что реформы, направленные на обновление страны, являются неотъемлемой частью государственного строительства и сегодня имеются большие планы по развитию страны, которые он намерен реализовать.

В целом предлагаемые реформы позволят избежать политичес­кого застоя и обеспечат устойчивое социально-экономическое развитие страны. Все это доказывает, что в нашей стране развивается правовая база, необходимая для укрепления демократии и верховенства права.

Интервью наглядно проде­монстрировало, что Глава государства не только в курсе всех событий и фактов, происходящих в нашей стране, но и принимаемых мер и решений. Он держит на контроле каждую ситуацию и, самое важное, открыт для диалога, поддерживая обратную связь между обществом и государством. Как показывает опыт, «слышащее государство» зачастую является эффективно действующим государством.

Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Год будет содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Это означает, что нас­тупило время действий. Быть государственником и патриотом – это честно трудиться и служить во благо и для процветания свое­го государства, общества.

В настоящее время депутаты проводят встречи с населением в регионах. На встречах разъяс­няются политика Президента и принятые законы. Среди них обсуждаются вопросы реализации и выполнения поручений Президента и социально-экономическое развитие страны. На этих встречах местные жители выражают свою поддержку политике, реформам и инициативам Главы государства. Особенно они поддерживают реформы, касаю­щиеся местных исполнительных органов, и считают работу в указанном направлении эффективной. Положительно воспринимается практика назначения граждан, знающих регионы, на руководящие позиции, а также в руководящий состав центральных госорганов.

Наряду с этим в ходе этих встреч горячо обсуждается и интервью, данное Президентом изданию «Ana tili». В своем интервью Президент дает положительную оценку работе Парламента РК. Полагаем, что это общий показатель деятельности Парламента в обеспечении правовой поддержки реформам и инициативам Президента РК.

В заключение можно отметить, что благодаря верным и своевременным решениям внут­реннее и внешнеполитическое направление страны находится на правильном пути. Развитие инфраструктуры, социально-экономические инициативы и политическая модернизация направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Уверен, что совместными усилиями мы сможем дос­тигнуть поставленных целей и внести свой вклад в построение справедливого и процветающего государства.