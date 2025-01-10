Важный элемент политической культуры
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Али Бектаев, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК
2025 год начался с масштабного интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Цель – укрепить экономику и суверенитет» газете «Ana tili». Такой формат интервью с Главой государства становится важным элементом политической культуры нашей страны, укореняясь как уникальный стиль взаимодействия власти и общества, способствующий укреплению доверия между ними.