​Важный этап модернизации

Лингвистическое описание языковой ситуации Казахстана с момента обретения независимости представлено в трудах авторитетных отечественных социолингвис­тов, регулярно осуществляющих мониторинг языковой ситуации в респуб­лике, демонстрирующих динамику статистических данных разных лет по вопросам владения языками и функционирования языков народа Казахстана (труды Б. Хасанова, Э. Сулейменовой, Н. Шаймерденовой, О. Алтынбековой, Ж. Смагуловой и других). Еще два десятка лет назад отечественные ученые и международные эксперты неоднократно рассматривали прогнозы надвигающейся эпохи глобализации и смены политических, социально-культурных и языковых парадигм.

В настоящее время мы можем говорить о наступившей эре всемирной глобализации и интеграции, миграционных процессов, исчезновения и сохранения языков, изменения общественного сознания. Современной эпохе свойственны динамичность, мобильность в принятии решений, всеобщая компьютеризация, различные новаторские, инновационные идеи.

Получив фундаментальное филологическое образование и линг­вистическую специализацию, я прослушала курсы по латинскому языку, лекции выдающегося тюрколога Алтая Аманжолова, что позволяет сегодня посмотреть на реформы письменности в ретроспективе и перспективе. Следует отметить, что в системе современных гуманитарных наук (не говоря уже о точных) важное место в конце ХХ столетия стали занимать информационная коммуникация и инновационные технологии в обучении, наличие интернет-ресурсов, транслитерирования текстов в преподавании различных дисциплин. Это способствует разработке новых возможностей языков, в частности смены графической основы для казахского языка.

В XXI столетии лидируют те страны, которые производят информацию в качестве главного продукта. В учебно-образовательную систему среднего и высшего образования вош­ли новые дисциплины, связанные с информационной грамотностью, с освоением технических средств, технологий обучения, поиском информации, проверки ее достоверности в мировом образовательном и научном пространстве. Таким образом, человечество все больше и больше смещает акценты в информационную сторону, коммуникацию, которые представлены прикладными областями: IT-технологиями, паблик рилейшнз, рекламой и т. д.

Кроме того, следует признать, что требования современного мира таковы, что человек и в целом общество не могут успешно прогрессировать вне информационных технологий: без Интернета, мобильного телефона, компьютера и различных его подвидов. Но вместе с тем каждый хочет постичь историю своего народа, языка, сохранить культурное наследие и решить те вопросы, которые когда-то остались без ответа. В частности, реформа 1929–1940 годов по смене графической основы казахского языка завершилась тем десятилетием и не получила развития. А в памяти народа сохранилась невоплощенная мечта и желание прочитать и сохранить тот пласт культурного наследия, который можно обнаружить лишь в фондах редких книг в библиотеках.

Сегодня мы говорим о модернизации общественного сознания. И одним из важных этапов является изменение графической основы казахского языка, который через латиницу мог бы интегрироваться не только с родственными тюркскими языками, но и войти в мировое информационное пространство. Конечно же, любая реформа письменности может быть успешно реализована лишь при обращении к уже имею­щемуся опыту, при обсуждении и создании программы, которая поможет поэтапно и с устранением возможных проблем внедрить новый алфавит.

Обратимся к истории. Как известно, большую роль в становлении казахского письма оказал величайший ученый ХХ века Ахмет Байтурсынов. Многочисленные исследования современников показывают, какой незаурядной личностью он был. Ахмет Байтурсынов обладал энциклопедическими знаниями и использовал их для своего народа – для просвещения казахской нации. В 1924–1931 годах русские лингвисты называли созданный им казахский алфавит (сначала на основе латиницы, затем – кириллицы) «байтурсыновским алфавитом», «байтурсыновской графикой». С тех пор в казахской грамматике приняты за основу разработанные и предложенные им названия частей речи, нормы орфографии, написания специфических букв и многое другое.

Активное участие общества в принятии современного казахского алфавита, дискуссии между учеными, преподавателями, ведущими практический курс казахского языка, учителями школ и обычными гражданами, не имеющими отношения к методике обучения языкам и базового филологического образования, свидетельствуют о положительной тенденции как в казахстанском обществе, так и в «жизни» казахского языка: он успешно существует в пространстве и времени, обогащается, передается из поколения в поколение…

Наблюдая за активным процессом обсуждения в социальных сетях, различными публикациями в средствах массовой информации, посвященными латинской графике, на основе которой будет в дальнейшем функционировать государственный язык, можно сделать выводы о том, что в настоящее время у казахстанцев сформирована гражданская и этноязыковая идентичность, чувство соучастия и сопричастности к историческим событиям. Это поз­воляет констатировать усиление в обществе чувства ответственности за сохранность казахского языка как государственного, за возможность передачи языка не только будущему поколению, но и казахам, проживаю­щим за рубежом и пользующимся латиницей.

Так в чем же положительные стороны перехода государственного языка Казахстана на латинскую графику? Есть несколько самых веских аргументов. Латиница очень удобна в высокотехнологичном мире: осуществляемый переход послужит глобальному развитию Казахстана. Новый алфавит позволит быстрее набирать тексты на казахском языке с помощью компьютера, на клавиатуре которого имеются все символы. Технологические новшества, которые ежеминутно появляются в мире, можно будет осваивать без дополнительных приложений. Латинская графика – хорошая возможность для скорейшего создания полнофункциональной поддержки казахского языка в новых информационных и телекоммуникационных технологиях.

В истории тюркских народов нет примеров, когда переход на латинскую графику привел к каким-нибудь катастрофическим последствиям. Несомненно, в процессе реформы письма будут определенные трудности, но они, скорее, будут носить психологический и технический характер. Как гласит известное выражение, дорогу осилит идущий. Если мыслить глубже, то переход на латинскую графику казахского языка, безусловно, даст качественный эффект. Например, ускорит процесс изучения английского языка.

Перевод казахского алфавита на латиницу не уничтожит знание кириллицы, точнее – русского языка в Казахстане (как опасаются многие его носители). Скорее, наоборот – возрастет роль русского языка в связи с его интеграционными функциями в мире, а профессиональные казахстанские русисты смогут обеспечить продвижение и сохранение русского языка в стране. Он остается в Казахстане языком образования и общения. Отметим также, что русский язык – один из официальных и рабочих языков ООН и других международных организаций. Он укрепился в качестве международного языка и в интеграционных евразийских объединениях. Таким образом, спрос на русский язык и специалис­тов-русистов всегда был и будет в Казахстане.

Сегодня вопрос перехода на другую графическую основу – это объек­тивная реальность и преимущество на научно-профессио­нальном уровне. Также важно подчеркнуть, что мы уже имеем подготовленных специалистов в рамках международной программы «Болашак» (около 9,5 тыс.), которые в равной мере владеют английским и казахским языками.

В стране успешно действует Государственная программа развития и функционирования языков в РК на 2011–2020 годы, в рамках которой проводятся ежегодные плановые мероприятия в поддерж­ку других языков. Большой опыт работы в полилингвальной и полиэтничной среде имеет Ассамблея народа Казахстана, которая будет способствовать более гармоничной и мягкой реформе письменности. Все перечисленное позволяет утверждать, что принятие нового казахского алфавита на латинской графике актуально и своевременно. Республика Казах­стан благодаря сбалансированной, взвешенной многовекторной политике благополучно пережила перио­ды кризиса 90-х, самоутверж­дения на международной арене. Наша страна экономически стабильна, имеет долгосрочные, перс­пективные программы развития во всех отраслях.

Глава государства после состоявшегося масштабного обсуждения 26 октября 2017 года подписал Указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Впереди предстоит большая работа, в первую очередь для лингвистов-казаховедов, методис­тов, преподавателей казахского языка. Нам – гражданам Казахстана – сейчас очень важно поднимать международный имидж казахского языка, пробудить интерес к его изу­чению у иностранных граждан. В стране активно развиваются экономика, сфера туризма, будет, несомненно, востребована профессия переводчика по различным отраслям наук и производства. Необходимо повсеместно пропагандировать важность знания казахского языка, перед которым открываются новые возможности. Мы начинаем новый серьезный этап развития страны, модернизации общественного соз­нания.