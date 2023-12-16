Вдохновлял трудом и героизмом Свежий выпуск 16 декабря 2023 г. 0:46 75 Юлия Полонская Ученые-тюркологи обсудили вклад в науку академика Зии Буниятова, посвятив встречу 100-летию со дня рождения азербайджанского востоковеда. фото Игоря Бургандинова Участники научного семинара, который кафедра тюркологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева провела совместно с Тюркской академией, особо отмечали, что академика Национальной Академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зию Буниятова, бесспорно, можно назвать крупнейшим специалистом по изучению сложного средневекового периода истории Востока. Будучи создателем самостоятельной востоковедческо-источниковедческой школы в Азербайджане, за 45 лет научной деятельности он написал свыше 450 научных работ. Благодаря его широкой научной деятельности, огромное количество рукописей и книг, написанных на арабском, персидском, турецком и других языках, было переведено на азербайджанский язык. Исследование и анализ этих источников позволили осветить историю многих народов. – Мы уже имеем опыт плодотворного сотрудничества, и это говорит о том, что казахстанская сторона очень ответственно относится к претворению в жизнь планов интеграции научной общественности всего тюркского мира и сохранению культурного наследия наших стран, – отметил президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, обращаясь к казахстанским коллегам. Он подчеркнул, что многие из присутствовавших на научном семинаре лично знали Зию Буниятова, работали с ним. – Личность его многогранна, но в первую очередь он был выдающимся ученым, востоковедом, арабистом, тюркологом, специалистом по средневековой истории Азербайджана, стран Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии. Он является автором трех фундаментальных монографий, каждая из которых вошла в Золотой фонд научного и исторического наследия всего тюркского мира, – сказал Шаин Мустафаев. Участники конференции говорили не только о научной деятельности ученого, но и о его личных качествах. Сражаясь в рядах штрафного батальона во время Великой Отечественной войны, Зия Буниятов проявил мужество и героизм, был удостоен звания Героя СССР. Не изменял ученый своим взглядам и в мирных научных баталиях, за что его уважали и коллеги, и простые граждане, и руководители высших партийных органов. – Героизм Зии Буниятова в отстаивании своих научных взглядов и собственной гражданской позиции стал примером для многих казахских общественных деятелей,– отметил депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали. – Его уважали Бауыржан Момышулы, Абдижамил Нурпеисов, для этих людей он был авторитетом. Зия Буниятов принадлежит к поколению победителей, и мы всегда говорим о нем как о великом батыре. О некоторых фактах биографии ученого-тюрколога рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов. С докладами о жизни и научных трудах Зии Буниятова выступили известные ученые из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. В рамках мероприятия состоялась презентация сборника «Древнетюркские письменные памятники Центральной Азии», опубликованного к 100-летнему юбилею Зии Буниятова. #юбилей #презентация #сборник #100 лет #востоковед #Зия Буниятов