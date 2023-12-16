Вдохновлял трудом и героизмом

Свежий выпуск
75
Юлия Полонская

Ученые-тюркологи обсудили вклад в науку академика Зии Буниятова, посвятив встречу 100-летию со дня рождения азербайджанского востоковеда.

фото Игоря Бургандинова

Участники научного семинара, который кафедра тюркологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева провела совместно с Тюркской академией, особо отмечали, что академика Национальной Академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зию Буниятова, бесспорно, можно назвать крупнейшим специалистом по изучению сложного средневекового периода истории Востока.

Будучи создателем самостоя­тельной востоковедческо-источниковедческой школы в Азербайджане, за 45 лет научной деятельности он написал свыше 450 научных работ. Благодаря его широкой научной деятельности, огромное количество рукописей и книг, написанных на арабском, персидском, турецком и других языках, было переведено на азербайджанский язык. Исследование и анализ этих источников позволили осветить историю многих народов.

– Мы уже имеем опыт плодо­твор­ного сотрудничества, и это говорит о том, что казахстанская сторона очень ответственно относится к претворению в жизнь планов интеграции научной общественности всего тюркского мира и сохранению культурного наследия наших стран, – отметил президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, обращаясь к казахстанским коллегам.

Он подчеркнул, что многие из присутствовавших на научном семинаре лично знали Зию Буниятова, работали с ним.

– Личность его многогранна, но в первую очередь он был выдающимся ученым, востоковедом, арабистом, тюркологом, специалистом по средневековой истории Азербайджана, стран Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии. Он является автором трех фундаментальных монографий, каждая из которых вошла в Золотой фонд научного и исторического наследия всего тюркского мира, – сказал Шаин Мустафаев.

Участники конференции говорили не только о научной дея­тельности ученого, но и о его личных качествах. Сражаясь в рядах штрафного батальона во время Великой Отечественной войны, Зия Буниятов проявил мужество и героизм, был удостоен звания Героя СССР. Не изменял ученый своим взглядам и в мирных научных баталиях, за что его уважали и коллеги, и простые граждане, и руководители высших партийных органов.

– Героизм Зии Буниятова в отстаивании своих научных взглядов и собственной граж­данской позиции стал примером для многих казахских общественных деятелей,– отметил депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали. – Его уважали Бауыржан Момышулы, Абдижамил Нурпеисов, для этих людей он был авторитетом. Зия Буниятов принадлежит к поколению победителей, и мы всегда говорим о нем как о великом батыре.

О некоторых фактах биографии ученого-тюрколога рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов. С докладами о жизни и научных трудах Зии Буниятова выступили известные ученые из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана.

В рамках мероприятия состоя­лась презентация сборника «Древнетюркские письменные памятники Центральной Азии», опубликованного к 100-летнему юбилею Зии Буниятова.

#юбилей #презентация #сборник #100 лет #востоковед #Зия Буниятов

Популярное

Все
Рукописи не горят, спектакли не умирают
Говорят свидетели декабря
Новоселье у учителей
Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Путевка на первенство планеты
Вдохновлял трудом и героизмом
Возвращение в элиту
«Айбоз» назвал лучших
«Астана» завершила сезон
Общая для всех ценность
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Более 30 тыс. га зерновых погибло в Актюбинской области
МОК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в Париже
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий открылась в Жамбылской области
Кызылординец подарил почку своему больному брату
Специалисты НАСА вернули к работе телескоп Hubble
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
Уголовное преследование в отношении экс-акима Павлодарской области прекращено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ

Читайте также

Общая для всех ценность
«Айбоз» назвал лучших
Декларация коснется каждого
Корь отступает

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]