Вдохновлял трудом и героизмом

Участники научного семинара, который кафедра тюркологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева провела совместно с Тюркской академией, особо отмечали, что академика Национальной Академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза Зию Буниятова, бесспорно, можно назвать крупнейшим специалистом по изучению сложного средневекового периода истории Востока.

Будучи создателем самостоя­тельной востоковедческо-источниковедческой школы в Азербайджане, за 45 лет научной деятельности он написал свыше 450 научных работ. Благодаря его широкой научной деятельности, огромное количество рукописей и книг, написанных на арабском, персидском, турецком и других языках, было переведено на азербайджанский язык. Исследование и анализ этих источников позволили осветить историю многих народов.

– Мы уже имеем опыт плодо­твор­ного сотрудничества, и это говорит о том, что казахстанская сторона очень ответственно относится к претворению в жизнь планов интеграции научной общественности всего тюркского мира и сохранению культурного наследия наших стран, – отметил президент Тюркской академии Шаин Мустафаев, обращаясь к казахстанским коллегам.

Он подчеркнул, что многие из присутствовавших на научном семинаре лично знали Зию Буниятова, работали с ним.

– Личность его многогранна, но в первую очередь он был выдающимся ученым, востоковедом, арабистом, тюркологом, специалистом по средневековой истории Азербайджана, стран Кавказа, Ближнего Востока, Центральной Азии. Он является автором трех фундаментальных монографий, каждая из которых вошла в Золотой фонд научного и исторического наследия всего тюркского мира, – сказал Шаин Мустафаев.

Участники конференции говорили не только о научной дея­тельности ученого, но и о его личных качествах. Сражаясь в рядах штрафного батальона во время Великой Отечественной войны, Зия Буниятов проявил мужество и героизм, был удостоен звания Героя СССР. Не изменял ученый своим взглядам и в мирных научных баталиях, за что его уважали и коллеги, и простые граждане, и руководители высших партийных органов.

– Героизм Зии Буниятова в отстаивании своих научных взглядов и собственной граж­данской позиции стал примером для многих казахских общественных деятелей,– отметил депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали. – Его уважали Бауыржан Момышулы, Абдижамил Нурпеисов, для этих людей он был авторитетом. Зия Буниятов принадлежит к поколению победителей, и мы всегда говорим о нем как о великом батыре.

О некоторых фактах биографии ученого-тюрколога рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов. С докладами о жизни и научных трудах Зии Буниятова выступили известные ученые из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана.

В рамках мероприятия состоя­лась презентация сборника «Древнетюркские письменные памятники Центральной Азии», опубликованного к 100-летнему юбилею Зии Буниятова.