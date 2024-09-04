Ведущие партии и НПО Казахстана создали Народный штаб за АЭС

Он создан для того, чтобы сплотить людей вокруг прогрессивной идеи по возведению атомной электростанции

Фото: пресс-служба Народного штаба

Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов провел первое заседание Народного штаба за строительство АЭС. В него вошли около 250 представителей от 6 политических партий и порядка 20 республиканских общественных объединений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Народного штаба

Референдум по строительству АЭС, который состоится 6 октября, имеет стратегическое значение для будущего Независимого Казахстана. Поэтому самые активные и авторитетные политические и общественные организации страны объединились в Народный штаб за строительство АЭС. Об этом заявил спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов в ходе первого заседания штаба. Он создан для того, чтобы сплотить людей вокруг прогрессивной идеи по возведению атомной электростанции.

«Строительство АЭС – это прорывной проект, залог успешного развития Казахстана на долгие годы вперед. Все передовые умы в нашей стране и мире осознают пользу от использования атомной энергетики. Это, прежде всего, безопасно, надежно, экологично. Мы стоим перед большим выбором. Поэтому задача Народного штаба – провести широкую разъяснительную кампанию среди населения и мобилизовать общество в поддержку АЭС. Референдум, который состоится 6 октября, покажет наше единство и сплоченность», – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня энергетическая независимость выходит на первый план повестки дня. Опыт передовых стран мира наглядно доказывает эффективность и безопасность атомной энергетики. Казахстан уже испытывает дефицит электроэнергии и вынужден импортировать ее из соседних стран. Поэтому главная задача Народного штаба – донести до общества значимость и преимущества строительства АЭС, развеять укоренившиеся мифы и фобии среди населения. Тем более, что успешный опыт совместной работы у партий и НПО уже есть.

«Каждый из нас мечтает, чтобы наши дети жили в сильном и независимом ни от кого государстве. Принимая решение о строительстве АЭС, мы делаем шаг навстречу своей большой мечте. Мы навсегда закрепляем энергетический суверенитет страны. Оставляем в наследство будущим поколениям энергетически независимый, а значит экономически стабильный и развитый Казахстан. Это историческое решение впишет новую страницу в летопись построения Справедливого Казахстана», – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе заседания в поддержку строительства АЭС также высказались руководители организаций, вошедших в Народный штаб: президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, генеральный директор ТОО «Казахские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, председатель РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов, лидер партии «Ауыл» Серик Егизбаев, председатель Демократической партии Казахстана «Ақ жол» Азат Перуашев, депутат Мажилиса Ермурат Бапи, председатель партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев, председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Акерке Искандерова и другие.

Помимо этого, в состав Народного штаба также вошли: Федерация профсоюзов РК, РОО «Организация ветеранов», Ассоциация национальных видов спорта, РОО «Ассамблея жастары», Ядерное общество Казахстана, Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация и другие.

Среди членов Штаба - центральные и региональные активы политических партий, а также республиканских общественных объединений, в том числе депутаты Парламента и маслихатов, представители интеллигенции, известные ученые, заслуженные деятели культуры и спорта, активисты «Жастар Рухы» и других молодежных объединений.

В ближайшее время члены штаба начнут работу с избирателями в регионах, проведут встречи с трудовыми коллективами, посетят отдаленные населенные пункты.



