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Экономика , Россия
"Ведутся переговоры" – Абылкасымова о продаже "Сбербанка Казахстан" холдингу "Байтерек"
Диасов Ораз
корреспондент

Министр финансов Ерулан Жамаубаев и председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова прокомментировали заявление о покупке "Сбербанка Казахстан" холдингом "Байтерек", передает корреспондент Kazpravda.kz

"Насколько я знаю, по этому поводу переговоры велись. Непосредственно с "Байтереком". Со стороны Правительства мы не участвовали. Участвовал, насколько я знаю, Нацбанк и Агентство по финансовому регулированию. Можете у них спросить", – посоветовал глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что сейчас обсуждается продажа Сбербанка Казахстана.

"Это дочерняя организация ПАО "Сбербанк Россия". Данный банк был включен в список санкций, который фактически означает, что банк не сможет проводит операции в иностранной валюте, у него были закрыты корреспондентские счета, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования. В этой связи "Сбербанк Россия" принял решение о продаже своей дочерней компании и ведет переговоры с холдингом "Байтерек" по поводу продажи. Сами детали сделки, я думаю, стороны данного соглашения уже к ближе дате завершения сделки сами озвучат. Мы как агентство смотрим на соблюдение всех норм законодательства при совершении сделки", – пояснила она.

Между тем, по ее словам, этот банк сейчас функционирует, то есть обладает банковской лицензией, ликвидными активами, очень высококачественным судным портфелем.

"Если сделка состоится, право собственности, то есть 100 процентов акций, будет передано соответствующему покупателю, это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк, просто поменяется акционер", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

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