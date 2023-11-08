История этой больницы уникальна. В 1868 году в Чимкенте открылась небольшая поликлиника при воинской части.

С преобразованием Чимкента в уездный город Сыр-Дарьинской области лазарету были выделены должность уездного врача, а к нему фельдшер и повивальная бабка. 17 лет спустя для госпиталя построили новое здание на 21 койку, семь из которых отвели для лечения местного населения.

К лету 1907 года госпиталь был преобразован в больницу. В ней появилось несколько отделений, было увеличено количество коек. В штате уже были два врача, фельдшер и акушерка с фельдшерским образованием.

Этого было, конечно же, недостаточно, чтобы охватить медицинским обслуживанием население быстро растущего города. Местные жители продолжали лечиться у мулл и знахарей. Длилось это довольно долго, даже после того, как в 1925 году в отремонтированном здании бывшего лазарета была открыта губернская больница на сто коек.

До 1947 года больница, оставаясь по статусу городской при госпитале, продолжала принимать пациентов со всей области. И только 27 декабря 1947 года приказом облздравотдела ее объединили с городской поликлиникой, и она стала именоваться областной. На тот момент там было 125 койко-мест. К 1980 году число коек в областной больнице было увеличено до 1 030.

Сейчас в медучреждении на 800 коек работают более 1 700 сотрудников. Они оказывают высококвалифицированную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь жителям Туркестанской области. Несмот­ря на то что областной центр теперь расположен в Туркестане, областная больница по-прежнему находится в Шымкенте. Так удобнее добираться пациентам из районов области.

Врачи и средний медперсонал главной больницы области постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах, участвуя в разного рода семинарах и мастер-классах. А юбилей отметили проведением международной научно-практической конференции «Вековые традиции и новые технологии – путь к здоровью и доверию пациентов». Она стала площадкой для обмена опытом между специалистами, освоения и внедрения в клиническую практику новых медицинских знаний и технологий, способствующих сохранению здоровья населения. На форуме с содержательными докладами выступили врачи, профессора, были проведены мастер-классы по хирургическому и терапевтическому направлениям с участием представителей зарубежных медцентров, отмечены лучшие медицинские работники.

Поздравляя коллектив больницы и участников конференции с юбилеем, заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев отметил, что квалифицированные врачи ежегодно проводят стационарное лечение около 34 тыс. пациентов, из них 17 тыс. производится оперативное вмешательство.

Чтобы сделать современную медпомощь доступной для всех, в регионе планируется строительство шести медицинских объектов общей стоимостью 184,6 млрд тенге. В этом году в рамках национального пилотного проекта «Модернизация здравоохранения на селе» выделены средства на капитальный ремонт Сарыагашской и Жетысайской районных больниц. В 2024 году по этой же программе предстоит строительство 49 объектов здравоохранения.

Для ликвидации дефицита врачей в сельской глубинке за счет местного бюджета в 2023 году выделено 60 грантов. В ближайшие три года планируется увеличить количество грантов на резидентуру на 70%. В целях поддержки медицинских работников, трудоустроенных на селе, оказана социальная поддержка 21 молодому специалисту на сумму 1,5 млн тенге.

В 2024-м планируется увеличение средств поддержки молодых специалистов, направляемых в сельскую местность. Над решением кадровой проблемы местные исполнительные органы работают совместно с Министерством здравоохранения. На будущий год будут систематизированы образовательные гранты. Со студентами каждого вуза заключат соглашения, обучать их начнут в соответствии с потребностями конкретного региона.

В период пандемии остро встала проблема совершенствования образования медработников области за рубежом. На эти цели в нынешнем году предусмотрено 200 млн тенге. Медработники совершенствуют свои знания и прак­тические навыки, в частнос­ти, в Швейцарии, Германии, Франции, Турции, России. Ожидается, что эта работа будет систематизирована, а объемы финансирования на подготовку и повышение квалификации медицинских работников в зарубежных клиниках в ближайшие годы увеличатся.