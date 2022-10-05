Великое манкунианское дерби

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» устроили фантастическое шоу в очередном туре английской Премьер-лиги.

Очередной обзор топ-5 национальных первенств Старого Света мы в этот раз начнем не с выступления лидера – лондонского «Арсенала», а со встречи двух старейших британских клубов, которые волею судьбы живут в одном городе и уже на протяжении 141 года стараются доказать себе и своим поклонникам, кто же из них сильнейший.

Первая встреча между этими командами состоялась 12 ноября 1881 года, когда «Уэст Гортон Сент Маркс» – будущий «Манчестер Сити» – принял у себя на стадионе «Ньютон Хит» – будущий «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «язычников» (так тогда неофициально называли «Юнайтед»). Автором первого гола в истории манчестерского дерби стал игрок «Ньютон Хит» Джон Снеддон.

Первая же встреча команд в Футбольной лиге состоя­лась в сезоне 1894⁄1895, когда «Ньютон Хит» победил «Манчестер Сити» со счетом 5:2 на знаменитом тогда стадионе «Хайд Роуд». Однако еще до этого два клуба встречались в сезоне 1891⁄1892 в рамках Футбольного альянса. В матче, который состоялся 10 октяб­ря 1891 года на «Норт Роуд», «Ньютон Хит» выиграл у «Ардуика» (тогдашнее название «Сити») со счетом 3:1. Первая встреча между клубами в Первом дивизионе английского футбола прошла в декабре 1906 года, когда «Сити» выиграл у «Юнайтед» со счетом 3:0.

Два этих клуба всегда конкурировали между собой, но более известен в мире был все же «Манчестер Юнайтед». Ситуация начала меняться в 2008 году, когда «Манчестер Сити» приобрел один из самых богатых людей в мире – шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ). Теперь болельщики именуют «Сити» не иначе как «Шейхи» из Манчестера, а прозвище «небесно-голубые» несколько подзабывается.

Согласно исследованию Nielsen Sports, «Манчестер Сити» стал самым быстрорастущим клубом в основных европейских лигах с 2011 года. В прошлом году его домашний стадион «Этихад» посетили фанаты из 77 стран. Финансовое благополучие позволило данному клубу не только привлечь в свои ряды выдаю­щихся футболистов (в числе которых теперь и восхитительно играющий норвежец Эрлинг Холанд), но и тренера топ-уровня – испанца Хосепа Гвардиолу.

После памятного 2008 года «Манчестер Сити» уже 6 раз становился чемпионом Англии (всего выигрывал первенство 8 раз), причем за последние 5 лет – четырежды, и сейчас является действующим чемпионом. При этом он еще долго не сможет сравняться с МЮ по количеству титулов (20-кратные чемпионы) как дома, так и на международной арене. Но именно сейчас «Шейхи» на коне, и их ждет большое будущее, а вот «Юнайтед» несколько подрастерял позиции. Тем не менее в глобальном отношении МЮ все еще вне конкуренции: согласно исследованию Kantar Worldpanel, за «Красных дьяволов» болеют 1,1 млрд фанатов по всему миру. То есть каждый седьмой житель планеты!

А теперь от истории перейдем к самому поединку, состоявшемуся в минувшее воскресенье на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер).

Хозяева начали забивать уже с первых минут. На 8-й минуте отличился полузащитник сборной Англии Фил Фоден, а на 34-й минуте блеснул тот самый Эрлинг Холанд. Минуты еще через три Холанд оформил дубль в матче, а на 44-й минуте это сделал уже Фоден. На 56-й минуте бразильский полузащитник «Юнайтед» Антони сумел сократить отставание в счете, но на 64-й минуте неутомимый Эрлинг оформил хет-трик. На 73-й от товарища по команде решил не отставать Фил Фоден, который также забил свой третий мяч. На 83-й минуте французский нападающий Антони Марсьяль сумел забить за «Красных дьяволов» свой первый мяч, а на 91-й реализовал 11-метровый удар и установил итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Сити».

Эрлинг Холанд, забив три гола в этой встрече, стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, оформившим три хет-трика в трех домашних матчах подряд! Ранее он забил трижды лондонскому «Кристал Пэлас», а затем и в ворота «Ноттингем Форест».

Кстати, игра вполне могла бы быть и другой, но главный тренер МЮ нидерландец Эрик тен Хаг так и не выпустил на поле одного из самых знаменитых нападающих планеты – португальца Криштиану Роналду. И, возможно, это была его главная ошибка.

«Манчестер Сити», победив в дерби и набрав 20 очков, по-прежнему остается на втором месте в чемпионате, лишь на одно очко отставая от столичного «Арсенала». «Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает сейчас пятое место.

Что касается «Канониров», то у них тоже было не менее интересное лондонское дерби против идущего на третьем месте (теперь уже с так и оставшимися 17 очками) «Тоттенхэм Хотспура». У «Арсенала» голы забили ганец Томас Парти, бразилец Габриэл Жезус и швейцарец Гранит Джака, а вот у «Шпор» ответный мяч провел нападающий сборной Англии Гарри Кейн, который и установил окончательный счет 3:1 в пользу хозяев поля.

В чемпионате Испании двое­властие: на вершине турнирной таблицы с 19 очками располагаются гранды Примеры и извечные соперники – «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонцы в минувшем туре победили на выезде за счет единственного забитого гола Роберта Левандовски в ворота «Мальорки».­ Знаменитый поляк, который только в этом сезоне начал выступать в испанском чемпионате, продолжает восхищать своей игрой. Всего лишь в 7 матчах он уже успел забить 9 голов и возглавить гонку лидеров не только в этом национальном первенстве, но и стать вторым по этому показателю в сильнейших первенствах Европы. Он уступает лишь Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити», который «настрелял» целых 14 мячей в восьми турах (за этим 22-летним норвежским вундеркиндом просто невозможно угнаться).

А вот «Королевский клуб» на столичном стадионе «Сантьяго Бернабеу» неожиданно разошелся миром с «Оса­суной» из Памплоны. На гол бразильского нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора на 42-й минуте точным ударом на 50-й ответил испанец Кике.

На третьем месте с 16 очками «Атлетик» из Бильбао, который на своем поле разгромил со счетом 4:0 «Алмерию».

Мода на две команды на вершине турнирной таблицы добралась и до Италии, где первые две строчки с 20 очками после восьми туров занимают неаполитанский «Наполи» и «Аталанта» из Бергамо. В субботу «Маленькие ослики» из Неаполя обыграли на своем поле туринский «Торино» со счетом 3:1, а «Королева провинциалов» из Бергамо на своем поле оказалась сильнее «Фиорентины» из Флоренции – 1:0.

На третьем месте с 19 очками располагается «Удинезе» из Удины, в ночь с понедельника на вторник выступивший в Вероне против одноименного клуба и добившийся победы со счетом 2:1.

В немецкой Бундеслиге также два лидера – берлинский «Унион» и «Фрайбург», набравшие после восьми туров по 17 очков. Столичный клуб мог быть и на первом месте, но проиграл во Франкфурте-на-Майне местному «Айнтрахту» со счетом 0:2. В свою очередь фрайбургские футболис­ты не упустили шанс и дома со счетом 2:1 обыграли «Манц».

А вот вторую и третью строчку чемпио­ната делят два самых известных клуба Германии – мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», у которых по 15 очков. Мюнхенцы дома в минувшем туре разгромили «Байер» из Леверкузена со счетом 4:0, а вот дортмундцы на выез­де были биты «Кельном» со счетом 2:3.

В первенстве Франции, конечно же, нет равных столичному ПСЖ, который, скорее, привлекает к себе внимание за счет накупленных мировых суперзвезд вроде аргентинца Лионеля Месси, бразильца Неймара и почему-то конфликтующего с ними француза Килиана Мбаппе. Но несмотря на все разборки, это не сказывается на игре «Принцев» из Парижа, которые в очередном поединке на своем поле буднично обыграли «Ниццу» со скромным счетом 1:0 и, набрав 25 очков, идут на первом месте.

Вторую строчку занимает «Марсель», на выезде разгромивший «Анже» со счетом 3:0 и набравший 23 очка. На третьем месте с 22 очками неожиданно расположился «Лорьян», который в воскресенье дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1.