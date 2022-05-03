Международное сотрудничество
Венгрия увеличила объемы закупа нефти из Казахстана
Диасов Ораз
корреспондент

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто рассказал о перспективах сотрудничества с Казахстаном в сфере нефти и газа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«65% всей потребности покрывается российской нефтью. Так происходит не потому, что мы сами так задумывали, а потому что физически это просто единственный вариант энергоснабжения Венгрии. То есть, очень трудно построить нефтепровода – это очень дорого и требует очень много времени. Из этих соображений 65% нефти мы получаем через нефтепровод «Дружба», это 20 тысяч тонн нефти ежедневно. В последнее время мы также увеличили покупку нефти из Казахстана, в данный момент 16% нашей потребности в нефти покрывается нефтью из Казахстана. Это количество опять же поступает через Россию с помощью комбинированного нефтепровода», - сообщил Петер Сийарто в МИД РК.

По его словам, санкции влияют и на эту возможность.

«Хочу подтвердить, что этот вопрос рассматривается исключительно в наших национальных интересах. Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе. Для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Именно поэтому мы не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию… Украина является нашей соседней страной, поэтому война в Украине и каждый момент этой войны означают риск национальной безопасности Венгрии. Я уведомил господина министра о том, что Венгрия заинтересована в мире, мы заинтересованы в стабильности и в мирном разрешении этого конфликта», - заявил он.

Петер Сийарто также сообщил, что сейчас создается великолепная возможность сотрудничества с компанией «MOL» по добыче природного газа.

«В следующем году, если мы получим одобрение со стороны правительства Казахстана, мы сможем приступить к добыче газа», - резюмировал он.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлуеберди в свою очередь сообщил, что антироссийские санкции влияют на развитие и глобальной экономики, и экономики многих стран.

«В наших торгово-экономических отношениях с Венгрией мы тоже испытываем определенные трудности, что связано, прежде всего, с транзитом, с транспортировкой товаров. Также, как известно, был приостановлен прямой рейс авиакомпании "Wizz Air", который соединял наши две столицы. Все это связано непосредственно с ситуацией в Украине. Но, думаю, одна из целей визита моего коллеги в Казахстан, как раз-таки найти новые возможности, новые пути для дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества», - заключил глава МИД РК.

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