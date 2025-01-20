Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье

Недвижимость,Суд,Армия
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Венера Баталова
корреспондент

Суд отклонил иск войсковой части о взыскании с военнослужащего компенсации на приобретение жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно материалам дела, военнослужащему, который служил по контракту, было предоставлено служебное жилье в закрытом военном городке. Поскольку оно не подлежало приватизации, в 2022 году ему выплатили 33 млн тенге компенсации, на которые он купил дом в селе. Позже войсковая часть отменила приказ о выплате компенсации и подала иск в суд, требуя вернуть деньги.

Судьи местных судов взыскали с военнослужащего 33 млн тенге, утверждая, что военнослужащий утратил право на компенсацию после приватизации жилья. Однако Верховный суд отменил это решение, подтвердив, что военнослужащий все еще имел право на выплату. Согласно действующим правилам, компенсация предоставляется, если военнослужащий признан нуждающимся в жилье, что в данном случае было установлено.

Военнослужащий проживал в закрытом городке без собственного жилья, а компенсация была рассчитана на его семью из 6 человек. Хотя он приватизировал 1-комнатную квартиру в 2014 году, ее площадь (15,9 кв м) не соответствовала нормам для семьи из 6 человек, и он сохранял статус нуждающегося.

Изменения в правилах, ограничивающие компенсации после приватизации, вступили в силу только после издания приказа о выплате.

#суд #жилье #военнослужащий #приватизация

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