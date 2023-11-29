Вернулись с наградами

Две золотые и одну сереб­ряную медали завоевали двенад­цатикласс­ники Костанайской NIS. Это поч­ти четверть наград, которых удостоены ученики Назарбаев Интеллектуальных школ Казахстана, в сеть которых входит 21 учебное заведение. В общей сложности они взяли пять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.

– Благодаря отличной подготовке и помощи учителей мы смогли достичь хороших результатов. Задание по физике оказалось намного сложнее, чем ожидалось, но несмотря на это я смог справиться с поставленными задачами и получить нужные баллы, – рассказывает двенадцатиклассник Костанайской NIS Тамерлан Абдилов.

ХVI Президентская олимпиа­да по предметам естественно-математического цикла проходила с 21 по 24 ноября на базе Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Эта олимпиа­да проводится в Казахстане с 2008 года и рассчитана на учащихся 11–12-х классов. В этом году республиканский этап олимпиады собрал 199 лучших школьников страны, которые продемонстрировали свои знания по математике, физике, химии и биологии.

На республиканский этап олимпиады прошли девять школьников из Костаная, Рудного, Сарыкольского района и специализированной школы-гимназии-интерната им. Ы. Алтынсарина. Из них четверо стали призерами. Помимо трех учеников Костанайской NIS Ералы Шентемирова, Тамерлана Абдилова и Рауана Хамзы, серебряную медаль завоевал и учащийся гимназии № 2 города Рудного Виталий Азаренков. Ему вручен грант на обучение в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова.