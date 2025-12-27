Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев сообщил, что учителя проявляют большой интерес к повышению квалификации в области искусственного интеллекта. Более 338 тыс. педагогов приняли участие в бесплатном онлайн-курсе, разработанном Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» в сотрудничестве с ЮНЕСКО, из них около 267 тыс. получили сертификаты. Это очень хороший показатель.

– Напомню, что учителя проходят сертификацию каж­дые пять лет. В 2025 году по всей рес­публике запущена национальная платформа непрерывного профессионального развития учителей «Ұстаз». В ней – информация об учителях из нескольких государственных баз данных. Место работы, стаж, уровень образования и достижения – все в одной системе. Цифровой формат исключил бумажную работу, позволил проводить сертификацию справедливо и открыто, а также устранил человеческий фактор, – сказал Каныбек Жумашев.

На сегодняшний день, соглас­но данным Минпросвещения, в системе среднего образования по квалификационным категориям работают 104 999 учителей, 126 688 учителей-модераторов, 95 438 учителей-экспертов, 82 632 учителя-исследователя, 2 973 учителя-мастера. И в числе главных государственных задач – защита их прав и интересов.

Именно поэтому в 2019 году в нашей стране был принят Закон «О статусе педагога». Большинство нарушений прав специалис­тов системы образования было зарегистрировано в первые годы после принятия документа. Например, в 2020–2022 годах официально было зарегистрировано 111 нарушений, а за последние три года эта цифра снизилась до 38.

– Основная часть нарушений касалась вовлечения учителей в работу, не типичную для их профессиональной деятельности. Имели место случаи унижений и оскорблений в адрес учителей, принуждения их к написанию статей для печатных изданий, покупке билетов на концерты или участию в различных мероприятиях в качестве зрителей. В сфере обеспечения качества образования территориальными департаментами было возбуж­дено 12 административных дел в отношении родителей учащихся за неуважительное отношение к учителям, в том числе через средства массовой информации и социальные сети. Принятые меры наглядно демонстрируют практическую реализацию юридически защищенного статуса педагогов, – отметил в свою очередь председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Серик Аширов.

Защита прав учителей – это процесс, требующий постоянного мониторинга. К сожалению, в некоторых регионах до сих пор наблюдаются нарушения отдельных норм законодательства.

На республиканской авгус­товской конференции этого года Глава государства поручил внес­ти поправки в действующий Закон «О статусе педагога» для усиления защиты прав учителей. Если ранее за первое нарушение выносилось предупреждение, то теперь граждане, преступившие закон, будут немедленно привлечены к административной ответственности. Как заверили спикеры, работа по улучшению положения учителей в обществе и защите их прав будет продолжена.