Знаменитая история о всепоглощающей любви Ромео и Джульетты, обречённой на трагический финал из-за вражды между двумя могущественными семействами, зазвучала на сцене в совершенно новом, неожиданно современном прочтении оперы «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини на сцене театра «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Первая режиссёрская постановка заслуженного деятеля Казахстана Евгения Чайникова смело отошла от традиционных интерпретаций, предлагая зрителям не просто воспроизведение классического сюжета, а глубокое погружение в атмосферу средневековой Вероны.

Опера, написанная в 1830 году, отражает страсти и конфликт, характерные для шекспировской драмы, однако Беллини заполняет ее уникальной музыкальной поэзией. В новой интерпретации, где были задействованы слушатели международной оперной академии Astana Opera, зрители увидели не просто шаблонное исполнение ролей — каждый из артистов вложил в свои партии глубокую эмоциональную нагрузку и яркую индивидуальность.

Начинающий режиссер Евгений Чайников, уделяя особое вниманием к деталям, сумел создать атмосферу любви и предательства, опираясь на богатый функционал музыки Беллини. Образцы изящной и мелодичной музыки были превращены в визуальный спектакль, который буквально погружал зрителей в мир Веронской драмы. Сценография оскароносного итальянского художника Эцио Фриджерио, выполненная в темных тонах, подчеркивала контраст между моментами любви, трагедии и утраты.

Красочный антураж обогащал повествование, погружая зрителей в суровые реалии Вероны, где разворачивается драма двух могущественных семейств. Сценическое оформление, проработанное до мелочей, добавило эстетической ценности представлению. Насыщенные цвета костюмов, графика и световые решения создавали великолепное визуальное сопровождение к музыкальному потоку. Это позволило зрителям не только услышать, но и увидеть всю глубину трагедии, развернутую на сцене.

Для Евгения Чайникова проект стал не только режиссерским дебютом, но и неким творческим экзаменом после окончания учебы в Российском институте театрального искусства. По его словам, опера «Капуллетти и Монтекки» – поистине семейная история. Хотя главные герои занимают центральное место в музыкальном материале, произведение не сосредоточено исключительно на них.

«Опера называется не «Ромео и Джульетта», а «Капулетти и Монтекки», и неудивительно, что название акцентирует внимание на семье Капулетти, ведь именно их история разворачивается перед зрителем. Тема семьи здесь раскрывается через вопросы долга, воспитания и семейных ценностей. Например, момент, когда Джульетта решает выпить снотворное и осознает риск возможной гибели, глубоко эмоционален и важен. Кроме того, спектакль затрагивает политические мотивы: Тибальд стремится получить руку Джульетты ради власти над кланом, а Ромео представлен как человек, искренне любящий и готовый бороться за свои чувства. Постановка слегка отличается от традиционной версии Шекспира, так как либретто Феличе Романи некоторых персонажей намерены убраны, а сюжет переработан для усиления семейной линии», – пояснил спикер.

Также он добавил, что несмотря на молодость исполнителей, каждый из них продемонстрировал не только наличие вокального таланта, но и умение передать внутренние переживания своих персонажей. История о любви, разлученной ненавистью, стала актуальной благодаря эмоциональному исполнению, что придавало постановке особую ауру наивной искренности и свежести.

Молодые исполнители, несмотря на свой юный возраст, продемонстрировали не только техническое мастерство, но и глубокое понимание характеров своих персонажей. Первоклассные вокальные данные позволили им передать всю гамму эмоций, от страсти до отчаяния, которые пронизывают сюжет.

Одной из самых впечатляющих частей спектакля стало исполнение ведущих ролей. Персонажи Ромео и Джульетты, которых воплотили Сара Сандыгулова и Василина Савкина, продемонстрировали незабываемую химию на сцене. Их любовь, полная страсти и юношеской невинности, стала центром всей оперы, вызывая сочувствие и сопереживание у зрителей. Эмоциональная насыщенность их выступлений была вызвана не только высоким уровнем мастерства, но и, безусловно, подлинным чувством сопричастности к истории.

Так, ария Джульетты завораживала своей чистотой и нежностью, а дуэты, которые сложились между главным героем Ромео и его возлюбленной, были наполнены страстью и гармонией. Каждый из них, словно самоцвет на фоне общего океана, выделялся как яркая индивидуальность, обсуждая свое внутреннее переживание через музыку.

По словам меццо-сопрано Василисы Савкиной, работа над образом Ромео запомнилась тем, что помимо совершенствования вокального мастерства ей предстояло проработать каждое движение, жест и походку, чтобы достичь убедительного воплощения молодого юноши. Этот процесс стал увлекательным вызовом для всей команды и внес множество нюансов в итоговый результат.

«Партия Ромео изначально предназначена для драматического меццо-сопрано, с большим диапазоном и необходимостью серьезной технической подготовки, что требует значительного времени и усилий. Я начала изучать сольные фрагменты еще в декабре 2024 года. Музыка сама по себе приятная, мелодичная и доставляет удовольствие, но из-за технической сложности расслабиться на сцене практически невозможно. Так как мой персонаж — молодой парень, для работы над ролью важно было уйти от привычного для меня образа. В жизни я довольно женственная и мои вокальные данные тоже подчеркивают это. Поэтому уже с самого начала много обсуждала этот аспект с режиссером. Было немало идей, мы пробовали разные подходы, но в итоге решили отказаться, например, от изображений бороды и сосредоточились на таких деталях, как походка. Каждый мой выход на сцену требует пристального внимания к тому, чтобы держаться и вести себя убедительно как мужчина. Это было серьезное испытание. Работа предстоит еще большая, но важный старт уже сделан. Современному зрителю опера может показаться несколько затянутой, но их красота бесспорна», – считает собеседница.

Вместе с тем, особое внимание стоит уделить хоровым сценам, которые в исполнении студентов звучали мощно и торжественно. Хор стал связующим звеном между зрителем и сценическими событиями, создавая уникальную атмосферу в каждом акте. Нельзя не отметить и работу дирижера, который виртуозно руководил оркестром, передавая чувственное звучание каждой музыкальной фразы.

Музыка Беллини, в интерпретации симфонического оркестра под управлением Руслана Баймурзина, с первых нот поражает выразительностью. Мелодии переплетались, создавая звуковую палитру, которая подчеркивала внутренние чувства персонажей. Особенно выделялись дуэты и хоровые номера, где юные исполнители смогли продемонстрировать богатую музыкальную связь между героями, что стало одной из кульминаций спектакля.

«Эта опера впервые представлена в Астане и является редким гостем для местной сцены. К сожалению, произведения композитора Винченцо Беллини редко исполняются в наших театрах, и мы постарались восполнить этот пробел. Опера относится к эпохе итальянского бельканто, у которой есть три ярчайших представителя: Россини, Доницетти и Беллини. Если постановки двух первых авторов уже прочно вошли в репертуар театра, то произведения Беллини представлены впервые, что позволяет воссоединить эту музыкальную триаду на нашей сцене. Данная опера — признанный шедевр, в котором тонко сплетены конфликт и любовь. В своей интерпретации мы уделили внимание не только любовной линии Ромео и Джульетты, но и общему конфликту, который продолжает оставаться актуальным и сегодня. В постановке отражены вопросы политики, противостояния фракций и семей, но ключевое место, конечно же, занимает тема любви. Мы надеемся, что зрители по достоинству оценят наши старания и выступления перспективных вокалистов», – резюмировал дирижер Руслан Баймурзин.

Премьера «Капулетти и Монтекки» в Астана Опера действительно стала подлинным праздником искусства. Это не только подтверждает высокий уровень обучения оперной академии, но и подчеркивает важность поддержки молодых талантов. Несомненно, можно утверждать, что такие спектакли будут способствовать дальнейшему развитию казахстанского оперного искусства.

Меломаны, покидая зал, уносили с собой частичку этой трагической, но прекрасной истории, оставляя надежду на то, что молодые исполнители вскоре снова будут блистать и достойно прославлять казахстанское искусство не только на родине, но и далеко за пределами страны.