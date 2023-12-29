Вес фуры под контролем

Транспорт
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Демченко Марина
корреспондент

На казахстанских дорогах устанавливают автоматизированные станции измерения весовых параметров грузового автотранспорта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТ РК

По данным министерства транспорта, транспортный контроль на дорогах протяженностью 157 тыс. километров осуществляется 43 передвижными постами. Этих сил явно недостаточно, чтобы полностью охватить наблюдением все магистрали. Поэтому министерством в рамках исполнения поручения Премьер-министра Алихана Смаилова принимаются меры для полного перехода на цифровой формат взвешивания.

Для этого в декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок функционирования автоматизированных станций измерения (АСИ), согласно которому акиматы устанавливают АСИ на местных автодорогах, а АО «КазАвтоЖол» – на республиканских.

Кроме того, законом предусмотрен обязательный проезд через АСИ транспортных средств грузоподъемностью свыше 12 тонн. Их взвешивание осуществляется в движении. Нарушения будут фиксироваться онлайн, в том числе предусмотрена видеофиксация объездов с целью уклонения от взвешивания, штраф также будет оформляться без участия человека (по принципу «Сергек»).

Как отмечают в ведомстве, существующая практика оформления штрафов по нарушениям, зафиксированным САИС, с вызовом правонарушителей в инспекции неэффективна, поскольку присутствует человеческий фактор при принятии решения. В связи с этим ведется работа по автоматизации административного производства, связанного с правонарушениями в сфере транспорта путем интеграции Информационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок (ИАС ТБД) с процессинговым центром «Единый реестр административных производств» (ПЦ «ЕРАП») Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Кроме того, в рамках указанного закона по инициативе Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК разработана совместная «дорожная карта» с комитетами административной полиции, автомобильных дорог и акиматом Астаны. С октября 2023 года по указанию акимата столицы в главном городе страны приступили к установке АСИ на шести основных точках въезда в Астану.

Таким образом, все без исключения грузовые транспортные средства, заезжающие в город, будут проходить взвешивание. Человеческий фактор при осуществлении контроля грузовых транспортных средств в столице будет исключен.

Данные меры, как отмечают в ведомстве, помогут решить вопросы контроля над проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и минимизировать существующие коррупционные риски при транспортном контроле. Более того, предлагаемый подход будет затем масштабироваться во всех регионах.

#транспорт #груз #МТРК

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