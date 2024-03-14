Весь в папу: африканец заявил о родстве с Маском

Нашелся возможный "внебрачный сын" одного из богатейших людей планеты, передает Kazpravda.kz

Фото: Комсомольская правда

Отпрыском известного бизнесмена себя назвал кениец, сообщает ТРК Мир.

По его словам, он «внебрачный сын американского миллиардера».

Мужчина попросил в соцсетях всех неравнодушных помочь ему «связаться со своим биологическим отцом», поскольку живет в ужасающей нищете.

В доказательство своих слов мужчина приложил несколько фотографий, а также рассказал, что его мать работала менеджером одного из кенийских отелей, где предприниматель останавливался в 90-х годах.