Весь в папу: африканец заявил о родстве с Маском
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Нашелся возможный "внебрачный сын" одного из богатейших людей планеты, передает Kazpravda.kz
Отпрыском известного бизнесмена себя назвал кениец, сообщает ТРК Мир.
По его словам, он «внебрачный сын американского миллиардера».
Мужчина попросил в соцсетях всех неравнодушных помочь ему «связаться со своим биологическим отцом», поскольку живет в ужасающей нищете.
В доказательство своих слов мужчина приложил несколько фотографий, а также рассказал, что его мать работала менеджером одного из кенийских отелей, где предприниматель останавливался в 90-х годах.