Веселые старты

Состязания Qonaev kids marathon запомнятся участникам и болельщикам необычным конкурсом по ползанию среди малышей.

С большим энтузиазмом и азартом жители города Конаева боролись за победу в динамичных соревнованиях, приуроченных к Году детей. Как отметили организаторы из управления внутренней политики Алматинской области и местного молодежного ресурсного центра, цель спортивного праздника – укрепление семейных ценностей, пропаганда массового спорта и здорового образа жизни.

Qonaev kids marathon прошел в формате эстафеты. Вначале взрослым нужно было пробежать на городском стадионе дистанцию длиной 1,5 км. Участники турнира взяли настолько быстрый старт, что некоторым мужьям на третьем круге пришлось взвалить на спины своих жен. В итоге первыми финишировали Жасулан Берекетулы с супругой Гульданой Тулегеновой. Эстафета продолжилась забегом на 800 м, в ходе которого свои спринтерские навыки демонстрировали мальчики и девочки в возрасте от 9 до 13 лет. Здесь первое место занял Ахмет Еркебулан.

Нешуточный накал страстей наблюдался на турнире самокатов и велосипедистов, в котором участвовали дошколята 4–6 лет и учащиеся младших классов школ. А самым интересным моментом марафона стали соревнования по ползанию среди малышей, где победу одержала грудничок Мариям Амиркажы, опередившая своих соперников всего на 7 секунд.

Все маленькие спортсмены и их родители получили медали и кубки, а победителям вручили ценные подарки.