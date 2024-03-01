Какая погода будет в марте

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Согласно долгосрочному прогнозу  «Казгидромета», приход весны 2024 года на большей части Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки - во второй половине марта-в начале апреля.

А в южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками - в конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.

– В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды. В северных областях Казахстана март еще продолжение зимы, в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе, – говорят синоптики.

В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона: на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5-17°С до -3-8°С, днем от -1-7°С до -2+3°С; на востоке страны ночью от -20-35°С до -3-13°С, днем от -3-12°С до -2+5°С; в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0,-10°С до -3+5°С, днем от 0,+7°С до +7+15°С, на крайнем юге до +18°С.

В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха: в северной половине ночью от -17-27°С до -3-13°С, днем от -7-12°С до -1-6°С; в южной половине ночью от 0,+10°С до -5-15°С, днем от +10+20°С до 0,+8°С.

– А вот уже по-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5+3°С, днем +3+13°С, в южной - ночью +2+10°С, днем +15+21°С. В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - на крайнем юге страны, – сообщили в «Казгидромете».

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетiсу, на юге и востоке Алматинской области.

 

 

#казахстан #погода #март

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