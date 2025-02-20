Ветераны Второй мировой войны получат по $10 тысяч в Узбекистане

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт главы государства

В указе говорится, что в связи с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне каждому участнику и инвалиду войны будет выплачено по $10 тысяч.

Кроме того, лица, приравненные к участникам Второй мировой войны, получат выплаты в размере 25 миллионов сумов (около $2 тысяч), а участники трудового фронта во время войны 1941–1945 годов — по три миллиона сумов ($230).

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. По данным архивов, во Второй мировой войне участвовали более 1,9 млн жителей республики, из которых свыше 540 тысяч не выжили, а 160 тысяч пропали без вести. На сегодня в стране проживают около 100 ветеранов войны и 5 тысяч тружеников тыла.

В конце января этого года стало известно, что казахстанским ветеранам ВОВ выплатят по 5 млн тенге ко Дню Победы ($ 9861 по курсу на 20 февраля 2025 года).